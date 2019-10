Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, nu are nicio competenta in gestionarea sectorului aviatic, iar singura lui legatura cu aeronavele era atunci cand le numara pe cer, la Giurgiu, a declarat, vineri, fostul director general al TAROM, Madalina Mezei. "Cand invoca lipsa profesionalismului meu, domnul Cuc sa compare CV-ul lui cu al meu si in momentul acela sa vorbeasca. Pentru ca singura lui legatura cu aeronavele era atunci cand le numara pe cer la Giurgiu, in rest nu are niciuna", a spus Mezei. Ea a mai precizat ca il va da in judecata pe Cuc pentru faptul ca i-a cerut sa tina la sol aeronavele…