- In acest moment nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sau pentru actionari sa cumpere activele CEZ si ENEL, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea. "Orice societate vrea sa creasca. E in…

- În ultimele luni am asistat la acumularea de semnale de final de ciclu post-criza, cel mai lung ca durata din istoria Statelor Unite (prima economie a lumii cu o pondere de 25% din PIB-ul global), atât în dimensiunea financiara, cât în sfera reala. Aceste semnale sunt vizibile…

- CEZ, companie detinuta in proportie de 70% de statul ceh, ar putea da prioritate vanzarii activelor sale din Romania mai tarziu in acest an, a anuntat marti cea mai mare companie de utilitati din Europa Centrala. În iunie, compania bulgară Eurohold a semnat un acord privind achiziţionarea…

- Potrivit unui studiu efectuat de rețeaua Deloitte Legal in Romania, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Lituania, Polonia și Slovacia, cele mai multe investigații și amenzi legate de incalcarile prevederilor GDPR a fost raportat la companiile din industriile reglementate, care au contact direct cu…

- Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, ii roaga pe parinții din orașul pe care il conduce sa nu le mai cumpere mașini. Boc vrea sa promoveze un transport verde și crede ca obiceiul de a le cumpara elevilor mașini la majorat este daunator in primul rand pentru mediu. Edilul susține ca tinerii din Romania…

- Pe mesele noastre ajunge pește din import, pe care alte țari refuza sa il manance. 90% din ce consumam vine de afara. Si mai grav e faptul ca mult pește intra in tara neverificat, deși a fost prins in ape poluate, contaminate cu metale grele. Asta în timp ce industria noastră a fost trasă…

