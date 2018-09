Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea de piata a celor mai importante companii de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), incluse in indicele BET, s-a dublat in cei 10 ani care au trecut de la falimentul Lehman Brother. Intrarea in piata a unor companii precum Romgaz, Fondul...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, contraataca dupa ce a fost acuzat ca intenția ministerului de plafonare a prețului la gaze este populista. El spune ca cei doi operatori, Romgaz și OMV-PETROM, cresc pe rand pretul la gaze.

- Deputatul social-democrat Florin Tripa considera ca PSD face exact ceea ce a promis in campania electorala, adica guverneaza „in interesul romanilor si a Romaniei si NU pentru a face jocurile marilor consortii straine cu interese evidente de castiguri grase in tara noastra”. Despre Legea Offshore „Cred…

- Complexul Energetic Hunedoara susține, in afara Constituției, dar și a reglementarilor legale, producatorii de energie verde. Mai mulți parlamentari din județul Gorj au inițiat un proiect de lege care prevede scutirea de la plata certificatelor verzi pentru energia consumata pentru functionarea carierelor…

- Senatorii din comisiile economica, pentru constitutionalitate si pentru privatizare, au reintrodus un articol care scuteste 100 de companii de stat de la principiile guvernantei corporative, desi acesta a fost declarat neconstitutional de CCR. Proiectul intra miercuri la vot in plenul Senatului.

- Coaliția PSD-ALDE nu se lasa intimidata de o decizie din februarie a Curții Constiționale, care arata ca este neconstituționala legea aprobata de Parlament, in decembrie 2017, privind exceptarea a circa 100 de companii de stat și regii de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa. Senatorii…