- Ministrul de externe mexican, Marcelo Ebrard, a vorbit joi, la incheierea unei reuniuni la Departamentul de Stat de la Washington, despre o serie de progrese inregistrate in discutiile cu Statele Unite pe tema imigratiei ilegale, relateaza AFP. "Cred ca am avansat astazi" (joi), a declarat seful diplomatiei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu Mexicul nu avanseaza suficient si a promis din nou sa impuna taxe vamale pentru toate bunurile venite din tara vecina cu incepere de luni daca Mexicul nu il ajuta sa blocheze migrantii tot mai numerosi care trec frontiera…

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a informat ca tara sa si SUA vor organiza un summit pe 5 iunie, la Washington, pentru a solutiona disputa declansata de anuntul presedintelui Donald Trump privind introducerea unui sistem progresiv de tarife pentru marfurile mexicane, informeaza dpa. Ebrard…

- Statele Unite au plasat sub sechestru o nava cargo nord-coreeana, sustinand ca tara comunista incalca sanctiunile impuse regimului de la Phenian, dar si rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU, a anuntat Departamentul de Justitie de la Washington, citat de CNN.

- Statele Unite si Japonia au stabilit, in cadrul unei reuniuni la nivel ministerial, intensificarea cooperarii in materie de securitate cibernetica si in privinta apararii spatiale, anunta Departamentul de Stat de la Washington. Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, si secretarul interimar…

- Ministrul de externe Teodor Melescanu s-a intalnit cu secretarul de stat al SUA, Michael Pompeo. Departamentul de Stat: Discutiile au vizat importanta eforturilor Romaniei de combatere a coruptiei, agresiunea rusa in Marea Neagra, stabilitatea in regiune, scrie News.ro.Citește și: Lia Olguța…

- Pentagonul ar putea renunța la una din investițiile din Romania – victima colaterala a obsesiei lui Donald Trump de a construi zidul de la granița cu Mexicul. Este vorba despre proiectul in valoare de 22 de milioane de dolari al armatei americane care prevede construirea unei platforme de descarcare…