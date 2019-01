Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a avertizat joi ca "toate optiunile sunt masa" daca presedintele venezuelean Nicolas Maduro decide sa foloseasca forta impotriva opozitiei din Venezuela, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a primit joi asigurari de ''loialitate'' din partea armatei pentru a contracara sustinerea internationala fata de presedintele parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri ''presedinte interimar'' si a fost recunoscut…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP.

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat miercuri ca se va sprijini pe armata in lupta impotriva crimei organizate si ca intentioneaza sa infiinteze o garda nationala, informeaza joi AFP."Am decis sa ne sprijinim pe fortele armate si sa formam o garda nationala…

- Peste un milion de venezueleni au ajuns in Columbia in primele noua luni ale lui 2018, fugind din tara lor in criza, in timp ce 676.000 au plecat spre alte state, a anuntat miercuri Autoritatea pentru migratie columbiana, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . “Intre lunile ianuarie si septembrie 2018,…