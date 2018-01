Stiri pe aceeasi tema

- Administratia prezidentiala americana a dat asigurari joi ca Donald Trump va sustine o lege pe termen scurt pentru finantarea guvernului american, lege pe care Camera Reprezentantilor o va supune la vot joi (18 ianuarie), pentru a se evita 'oprirea' activitatii guvernamentale, transmite Reuters.…

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico, scrie agerpres.ro.…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicând ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters. 'În calitate de…

- Washington, 12 ian /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump a respins vineri planul propus de un grup de senatori republicani si democrati cu privire la situatia tinerilor intrati clandestin in SUA si beneficiari ai programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), asa-numitii 'Dreamers',…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii.Un reporter al ziarului Washington Post…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- A trecut aproape un an din presedintia lui Donald Trump si zidul de la granita cu Mexic pe care presedintele l-a promovat cu atata pasiune in campania electorala este inca in stadiul de prototip. Mai exact, exista opt prototipuri, nu mai lungi de zece metri fiecare, in desertul de langa San Diego,…

- Razboiul din estul Ucrainei dureaza de mai bine de trei ani, cu scurte intreruperi si armistitii rupte. Acum, SUA vor sa intervina mai masiv in acest conflict. Administratia presedintelui Donald Trump planifica livrari de arme catre Ucraina, dupa cum transmit agentiile de presa Reuters si dpa, citate…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Trei persoane au murit si alte o suta au fost ranite luni in accidentul spectaculos al unui tren de pasageri ce si-a incheiat cursa pe o portiune de autostrada in nord-vestul Statelor Unite, relateaza AFP. Trenul 501, care facea legatura intre Seattle si Portland, a deraiat in jurul orei locale 7:40…

- Administratia americana a instituit vineri noi cerinte pentru cele 38 de tari incluse in Programul Visa Waiver (VWP), printre modificari figurand obligatia acestor tari de a folosi informatii ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, transmite Reuters, citand oficiali americani.Programul…

- Trei palestinieni au murit, iar alti 150 au fost raniti, vineri, dupa ce au fost impuscati de trupele israeliene in timpul protestelor violente, izbucnite in urma deciziei presedintelui american Donald Trump cu privire la Ierusalim, a anuntat un oficial medical, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Melania Trump iși ia foarte in serios rolul de Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și nu doar pentru faptul ca fiecare apariție a sa este impecabila, gandita pana la ultimul detaliu, dar și pentru ca se implica intr-o mulțime de proiecte, ba chiar se bucura de fiecare data cand se afla in preajma…

- Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului a fost foarte criticata de arabii și musulmanii din Orientul Mijlociu, dar și de o buna parte din Europa. La scurt timp dupa anunțul facut de liderul american, sute de protestatari s-au strâns…

- Liderii gruparii Hamas au cerut palestinienilor sa inceapa o revolta populara, ca raspuns la decizia lui Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Liderii gruparii islamiste Hamas au cerut palestinienilor sa abandoneze eforturile de pace și sa inceapa o revolta populara impotriva…

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Ultimul test nuclear al Coreei de Nord reprezinta un act provocator, dar in acelasi timp toate partile implicate trebuie sa isi pastreze calmul pentru a evita un conflict major, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, relateaza site-ul cotidianului New York Times.…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- 'Exista posibilitatea unui 'scenariu apocaliptic' al evolutiei situatiei in Peninsula Coreea si nu putem sa inchidem ochii' la aceasta, a subliniat Morgulov in deschiderea celei de-a opta conferinte anuale asiatice a Clubului de discutii 'Valdai' in capitala Coreei de Sud. 'Sper ca ratiunea, pragmatismul…

- Primindu-l la Havana pe omologul sau Ri Yong Ho, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a afirmat ca "respinge considerațiile și invectivele guvernului Statelor Unite" impotriva Coreii de Nord care, in opinia lui, "servesc ca baza aplicarii unor masuri coercitive contrare dreptului internațional".…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Orice initiativa a Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Iranului pentru programul balistic si pentru ingerintele in conflictul din Yemen ar fi considerata "interesanta si utila", a declarat un oficial din cadrul Administratiei SUA, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- In cadrul turneului sau in Asia, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters și AFP. ...

- Administratia de la Washington a anuntat ca va impune noi restrictii si va înaspri sanctiunile impuse Cubei, ca urmare a ordinului dat de presedintele Donald Trump în iunie, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Trei portavioane de atac americane vor efectua manevre militare in partea de vest a Pacificului in zilele urmatoare, a relatat luni agentia de presa Reuters, citand patru responsabili de la Washington, sub rezerva anonimatului, scrie agerpres.ro. Aceste exercitii ale armatei americane intervin…

- Intrebat ce politici ar putea susține ca raspuns la masacrul din Sutherland Springs, președintele Trump a declarat ca, potrivit rapoartelor preliminare, atacatorul era ''un individ foarte deranjat (mintal), (cu) multe probleme pentru o lunga perioada''. ''Avem numeroase probleme mintale in…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Firma fostului spion britanic Christopher Steele a incasat un onorariu de 168.000 de dolari pentru a colecta informații privind conexiunile financiare și personale dintre tabara lui Donald Trump și Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2016, a anunțat compania de cercetari…

- Șeful poliției newyorkeze a confirmat ca suspectul a strigat un indemn in limba araba, ceea ce ar sugera legaturi cu organizația terorista ISIS. „In orasul New York se pare ca a avut loc un alt atac comis de catre o persoana foarte bolnava si dementa. Autoritatile urmaresc situatia foarte…

- Guvernul american a desecretizat 2.800 de dosare clasificate anterior privind asasinarea președintelui John F Kennedy in 1963. Totuși, cateva sute au ramas interzise publicului pe motive de securitate naționala. Președintele Donald Trump a declarat ca publicul merita sa fie „pe deplin informat” despre…

- Riad Malki, ministrul palestinian al Afacerilor Externe si Diasporei, s-a intalnit miercuri, la Ramallah, cu Teodor Melescanu. Riad Malki a acuzat Guvernul Israelului ca a accelerat activitatile de colonizare in Ierusalimul de Est si in Cisiordania, afectand procesul de pace israelo-palestinian.…

- Declaratie dura a presedintelui american. Mai exact, Donald Trump a declarat ca Rusia stanjeneste eforturile Statelor Unite de a solutiona problema programului nuclear al Phenianului, in timp ce China este de ajutor in aceasta chestiune, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Fortele armate americane din Coreea de Sud au inceput, luni, un exercitiu de evacuare a familiilor militarilor si a altor civili. Exercitiul a fost anuntat inca din 15 octombrie, cu precizarea ca "nu este direct legat de evenimentele geopolitice curente", ci o parte a pregatirii permanente…

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, începe luni un turneu de o saptamâna în Asia, unde va discuta cu aliații SUA criza legata de înarmarea Coreei de Nord, transmite Reuters citata de Agerpres. Luni, Mattis se va întâlni separat cu omologii sai din…