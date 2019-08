Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a anuntat miercuri ca va aboli regula ce limita perioada de timp in care un copil migrant putea fi retinut in custodie federala dupa ce intra pe teritoriul SUA impreuna cu adulti care solicitau azil, transmit dpa, Xinhua si AFP. Departamentul pentru Securitate Interna a informat ca…

- Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industriale, afectata de tensiunile comerciale internationale, informeaza Reuters. "Economia ar putea sa…

- Curtea Suprema a Gibraltarului a hotarat joi sa elibereze imediat petrolierul iranian Grace 1, imobilizat in largul acestui teritoriu britanic in urma cu o luna, in pofida unor eforturi ale Statelor Unite de a bloca plecarea navei, relateaza CNN, scrie News.ro.Petrolierul iranian Grace 1,…

- Ministerul de Externe de la Caracas a anunțat marți ca decizia președintelui Statelor Unite, Donald Trump privind inghețarea tuturor activelor deținute de Guvernul venezuelean in SUA este o „formalizare a blocadei economice, financiare și comerciale criminale” a Washingtonului, potrivit Reuters,…

- Statele Unite si China au cazut de acord, sambata, asupra reinceperii negocierilor comerciale si Washingtonul nu va impune noi tarife exporturilor chineze, a transmis Ministerul chinez de Externe, intr-un prim pas al celor doua economii mondiale de a rezolva razboiul comercial in care sunt implicate,…

- Consiliul European ar trebui sa condamne Turcia pentru forarile exploratorii in apele Ciprului, sustine premierul grec Alexis Tsipras. Alexis Tsipras a declarat joi că Consilul European ar trebui „să condamne fără rezerve acţiunile ilegale ale Turciei”, Ankara lansând…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Spaniei la Moscova pentru a-i cere explicatii cu privire la declaratii ale sefului diplomatiei spaniole Josep Borrell, care a catalogat saptamana trecuta Rusia drept un ”inamic vechi”, relateaza Reuters.