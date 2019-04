Mexicul interzice companiei braziliene Odebrecht să participe în contracte federale Mexicul a interzis participarea la contracte publice federale a conglomeratului brazilian de construcții Odebrecht SA, a declarat vineri ministrul administrației publice conform Reuters.

Entitaților de stat, cum ar fi firma petroliera Pemex, li se interzice sa încheie contracte cu Odebrecht sau sa primeasca propuneri de la firma timp de trei ani, a declarat ministerul.



Firma de construcții a fost în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri de corupție din lume pentru plata a miliarde de dolari mita în toata America Latina în schimbul contractelor de lucrari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

