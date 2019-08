Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate în cladirile oficiale sa fie coborâte în berna pâna pe 8 august, în semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au îndoliat SUA în mai putin de 24 de ore, a…

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat,...

- "Cred ca Atlantia ar fi un partener solid. Implicarea companiei in salvarea Alitalia ar fi de dorit", a declarat vineri Tria, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Stampa.Guvernul de la Roma vrea pana luni sa ajunga la un acord privind operatorul aerian italian.Dupa…

- Autoritațile mexicane au descoperit 337 de cadavre ingropate in morminte clandestine incepand cu data de 1 decembrie, cand președintele Andres Manuel Lopez Obrador a preluat funcția, a declarat marți un oficial mexican, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Lopez Obrador s-a angajat sa reduca…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca autoritatile din Madagascar au aprobat extradarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare. (continua) AGERPRES/(A-autor: Eusebi Manolache, editor: Mirela Barbulescu, editor online: Ady Ivascu)