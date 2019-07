Stiri pe aceeasi tema

- Prima slujba oficiata în Catedrala Notre-Dame din Paris dupa incendiul din aprilie care a afectat lacașul de cult va avea loc sâmbata, scrie Mediafax citând Reuters.Prin organizarea acestei slujbe, preoții doresc sa demonstreze ca viața comunitații merge înainte, iar…

- Doar 9% dintre promisiunile de donatii pentru Catedrala Notre-Dame, simbol al orasului Paris, care a fost afectat de un incendiu de amploare pe 15 aprilie, au fost concretizate, a confirmat, vineri, ministrul francez al Culturii, Franck Riester. Ministrul a declarat ca, din suma totala promisa de 850…

- Francezii ''se vor putea pronunta'' cu privire la reconstructia Catedralei Notre-Dame din Paris, reconstructie ce va face obiectul unei ''mari dezbateri si a unei mari consultari'', chiar daca alegerea finala a proiectului ii va reveni statului francez, a declarat…

- Franța lanseaza ideea protecției civile a patrimoniului artistic și cultural al Europei. Trebuie instituit un mecanism care sa garanteze ca structurile și siturile "istorice" sunt conservate într-un mod comun, deoarece reprezinta averea tuturor. Aceasta este ideea Franței, împartașita…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este „aproape salvata”, in pofida unor „puncte vulnerabile” din acoperiș, a declarat sambata seara ministrul Culturii din Franta, Franck Riester, in timpul unui concert la canalul de televiziune France 2 organizat in cinstea catedralei, la cinci zile dupa incendiu.

- Ultimele tablouri care se afla inca in Notre-Dame si "care nu au fost distruse" vor fi "securizate in cursul zilei de vineri", a anuntat ministrul francez al Culturii, Franck Riester, in fata celebrei catedrale din Paris, devastata luni de un incendiu de proportii, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citeste…

- Christophe Castaner, ministrul francez de Interne, a avertizat vineri ca ar putea exista violente la protestele „vestelor galbene” de sambata, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Viorica Dancila arunca bomba! Da semnalul pentru candidatura lui Liviu Dragnea la prezidențiale Castaner…

- Au trecut trei zile de la incendiul dramatic care a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris, dar veștile proaste continua sa apara. Ministrul francez al Culturii, Franck Riester, a spus ca mai multe parți ale...