Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, incepe vineri un turneu european cu o prima oprire in Germania, pentru o vizita care a fost amanata in ultimul moment la inceputul lui mai, relateaza Reuters si AFP. Mike Pompeo urmeaza sa se intalneasca vineri in capitala germana cu omologul sau Heiko Maas…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite sunt „în poziția dorita fața de China”, menționând ca Administrația de la Beijing este cea care „a încalcat acordul” și încearca acum sa renegociere, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Vom…

- "Momentul tranzitiei a venit", a afirmat sambata secretarul de stat american, Mike Pompeo, intr-o inregistrare video adresata poporului venezuelan, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Statele Unite stau cu fermitate alaturi de voi in cautarea libertatii si democratiei", a adaugat seful diplomatiei…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca "Arabia Saudita si alte" tari sunt de acord sa isi majoreze productia de petrol. "Am vorbit cu Arabia Saudita si altii pe tema majorarii fluxului de petrol. Toti sunt de acord", a scris pe Twitter presedintele american. Liderul de la…

- Casa Alba a anuntat marti ca va ataca in apel decizia unei instante care a oprit politica administratiei Donald Trump ce le cerea unor solicitanti de azil sa se intoarca in Mexic si sa astepte acolo derularea procedurilor judiciare, relateaza Reuters. Migrantii latino-americani care solicita…

- O consiliera de securitate de la Casa Alba a dezvaluit ca Ivanka Trump si Jared Kushner - fiica si ginerele presedintelui american Donald Trump - au primit autorizari de securitate in ciuda avizelor negative ale expertilor, transmite Reuters. Tricia Newbold i-a informat pe democratii din…

- "VETO!" - a transmis, pe Twitter, presedintele american, Donald Trump, intr-un raspuns pe cat de prompt si laconic pe atat de previzibil la votul din Senat, care a respins declararea starii de urgenta nationala ce i-ar fi permis liderului de la Casa Alba sa ocoleasca Congresul pentru a debloca fonduri…

- "VETO!" - a transmis joi pe Twitter presedintele american Donald Trump, intr-un raspuns pe cat de prompt si laconic pe atat de previzibil la votul din Senat, care a respins declararea starii de urgenta nationala ce i-ar fi permis liderului de la Casa Alba sa ocoleasca Congresul pentru a debloca fonduri…