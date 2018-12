Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american care conduce Departamentul de Interne, Ryan Zinke, a declarat ca cele mai devastatoare incendii din istoria Californiei sunt, parțial, și din vina activiștilor de mediu care lupta împotriva unor practici forestiere precum rarirea copacilor din paduri, transmite Reuters. …

- Trei membri ai cabinetului Trump, respectiv seful Statului Major John Kelly, secretarul de securitate interna, Kirstjen Nielsen, si secretarul de interne Ryan Zinke, ar putea fi demisi in curand, au declarat surse familiarizate cu discutiile interne din administratia americana, relateaza Reuters.

- Sute de migranți din America Centrala care intenționeaza sa ceara azil in Statele Unite au ajuns astazi in Mexic, timp in care armata americana a pus sarma ghimpata și a ridicat baricade ca masuri de securitate, scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters."Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!"…

- Guvernul de la Budapesta a consolidat controalele de-a lungul frontierei de sud a Ungariei in urma relatarilor conform carora aproximativ 70.000 de migranti se indreapta catre nord in regiunea Balcanilor, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, informeaza…

- Guvernul de la Budapesta a consolidat controalele de-a lungul frontierei de sud a Ungariei in urma relatarilor conform carora aproximativ 70.000 de migranti se indreapta catre nord in regiunea Balcanilor, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, informeaza MTI.…

- Dezvaluirile publicatiei pro-guvernamentale Sabah, care nu au putut fi verificate imediat, au aparut dupa ce o delegatie din Arabia Saudita a sosit in Turcia pentru o investigatie comuna privind disparitia jurnalistului, pe data de 2 octombrie, dupa ce a intrat in cladirea Consulatului Arabiei Saudite…

- Ministerul german de Interne a negat, duminica, informatiile din presa italiana conform carora ar urma sa trimita migranti in Italia, relateaza Reuters, informeaza News.ro.“Nu este planificat niciun zbor de transfer pentru Italia in zilele urmatoare”, a precizat un purtator de cuvant al ministerului…