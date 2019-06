Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii vor incepe saptamana viitoare procesul de expulzare a milioane de imigranti fara acte in regula, care au sosit in SUA in mod ilegal, a afirmat luni presedintele Donald Trump intr-o postare pe Twitter, potrivit AFP citata de Agerpres. 'Saptamana viitoare ICE (Autoritatea…

- Ebrard a precizat ca acest corp va fi compus din politia federala, militari ai infanteriei si marina. Ministrul a spus ca vor fi de asemenea trimisi la frontiera '825 de functionari ai Institutului National de Migratie'. Pana atunci, 'nu este suficient personal si aceasta este o mare problema' in…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind închiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia în considerare trimiterea mai multor „soldați înarmați”, relateaza Mediafax citând Reuters. „O caravana…

- "Soldati mexicani au amenintat recent cu armele lor soldati ai Garzii noastre Nationale, probabil intr-o tactica de diversiune pentru traficantii de droguri de la frontiera (...). Trimitem imediat soldati inarmati la frontiera", a notat Trump pe contul sau de Twiter.El a acuzat Mexicul…

- Președintele american Donald Trump a amenințat din nou, miercuri, ca va inchide granița Statelor Unite cu Mexicul și a cerut Congresului sa ia masuri urgente pentru a stopa imigrația ilegala, despre care spune ca reprezinta o urgența naționala, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Congresul…

- "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va fi inchisa, este 100% sigur", a declarat de la Casa Alba seful statului american. Inchiderea va fi poate numai "pe sectiuni intinse ale frontierei", si nu pe toata lungimea sa, a precizat el, inainte de a promite un…

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat ca este determinat sa ajute la stoparea migrației ilegale, dar țara sa nu este responsabila direct de fluxul de imigranți care ajung in Statele Unite, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: SCANDAL in direct la Antena 3: Purtatorul…