- Alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane se afla in carantina, in urma unei alerte cu antrax. Pompierii au acționat de urgența, in cladirea in care iși are sediul atat secția consulara a Romaniei, cat și mai multe companii.

- Autoritatile belgiene au fost mobilizate vineri dupa-amiaza in centrul orasului Bruxelles, din cauza suspiciunilor unui atac cu antrax, in zona in care se afla Consulatul Romaniei, afirma surse citate de presa belgiana.

- Platforma Romania 100 atrage atenția asupra faptului ca lipsa de fonduri din sistemul de educație va duce la incalcarea dreptului constituțional la educație al copiilor. Autoritațile locale nu au prevazuți banii pentru salariile profesorilor pentru ultimele trei luni ale anului iar inspectoratele școlare…

- Un individ suspectat de acțiuni de spionaj pentru statul condus de Vladimir Putin a fost plasat in detenție, in urma deciziei autoritaților din Letonia. Statul baltic avertizase in trecut ca furtul de informații militare de catre agenți ruși s-a intensificat in ultimii ani.

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune, informeaza AFP. Situat la 35 de kilometri de capitala, vulcanul Fuego a inceput sa erupa miercuri…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Guvernul si presedintele Afganistanului se afla sub presiune publica dupa patru atacuri sangeroase comise in zece zile, dintre care trei au avut loc la Kabul. O delegatie condusa de ministrul de interne Wais Ahmad Barmak si de directorul serviciilor de informatii afgane (NDS), Mohammad…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- Autoritatile au emis o alerta de tsunami, pe fondul inregistrarii unui seism foarte puternic, al carui epicentrul a fost stabilit la 278 de kilometri de Kosiak, Alaska, din cate s-a anuntat dinspre institutul American de Geologie. Pana la momentul de fata sunt putine detalii despre eventualele efecte…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Mexicul a înregistrat 25.339 de omucideri în 2017 pe fondul unui val de violente în crestere legate de traficul de droguri, potrivit cifrelor oficiale, ceea ce face ca anul 2017 sa fie cel mai sângeros dupa 1997, de când se face un astfel de bilant, relateaza AFP.…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.Potrivit Administratiei Nationale de…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Guvernul turc a dezvaluit, luni, ruta noului canal navigabil care ar urma sa faca legatura intre Marea Neagra si Marea Marmara paralel cu stramtoarea Bosfor, un proiect ambitios cu o lungime de 45 de kilometri care ar urma sa rivalizeze cu alte proiecte similare precum canalul Panama sau canalul Suez,…

- Casa Regala a Romaniei va parasi Palatul Elisabeta, incepand cu data de 5 februarie. Decizia vine dupa avizul negativ din Guvern, anunța Antena 3.Cabinetul Tudose a dat, in sedinta de miercuri, aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale.…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror, potrivit Libertatea.ro.

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pentru 68 de actionari ai bancii islamice Asya (Bank Asya) pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen, un cleric stabilit in SUA pe care guvernul de la Ankara il suspecteaza ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din 2016, relateaza agentia DPA.…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai mulți beneficiari. Cei mai multi romani care beneficiaza de subventionare…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Printre produsele vizate se numara lapte, bauturi racoritoare si conserve de pateu dintre cele mai apreciate. Ele ar fi ajuns in magazine inainte de Craciun, dupa ce fusesera injectate cu acid hipocloric.

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat ca, in Parlament s-a votat exact formula agreata anterior intre guvern si structurile asociative ale alesilor locali. ”Majoritatea PSD+ALDE din Parlament a votat exact formula de buget pentru autoritatile locale pe care a convenit-o anterior Guvernul…

- Tanarul in varsta de 32 de ani a disparut in cea de a doua zi de Craciun, dupa ce locuința improvizata in care statea, a ars in intregime. Zeci de persoane, printre care polițiști, voluntari și apropiați ai acestuia il cauta prin padurile din apropiere, in speranța ca il vor gasi in viața, informeaza…

- Guvernul ar putea amana cu sase luni, pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor.”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea…

- Intre 2007 si 2012, guvernul SUA a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul anual de 600 de miliarde de dolari pentru aparare pe ceea ce se numeste ”Advanced Aviation Threat Identification Program”. Este prima data cand guvernul american...

- Un mistret impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat, joi, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva,…

- Accident grav de circulație a avut lor in comuna Barsanesti, din județul Bacau, accident rutier produs in urma coliziunii dintre un autocar și un microbuz. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie.

- Sotia fostului consilier judetean liberal Adrian Pascuta a fost data disparuta si este cautata de politisti, dupa ce a plecat de la domiciliul mamei sale in urma cu trei zile si nu s-a mai intors. "Politistii timiseni cauta o femeie de 35 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timisoara. (...)…

- Autoritatile vor sa descurajeze importurile de autoturisme la mana a doua cu impozite ce ar ajunge la 200 de euro, potrivit informatiilor Digi24. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, urmand sa…

- Alerta in privința unui produs indispensabil bebelușilor, dar și gospodinelor care il folosesc in prepararea deserturilor și in alte preparate. Autoritatile franceze au interzis vanzarea laptelui praf produs de gigantul Lactalis si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru…

- Proaspat inaugurat, bradul din centrul orasului sta ingreunat de zapada! ZAPADA… De duminica dimineața, ninge peste județul Vaslui, o ninsoare puternica care, in doar cateva ore, a depus un strat de 20 de centimetri de zapada, in zona Vaslui-Negrești și multe comune din nordul județului. Pana la aceasta…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice și menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementarilor europene (Tratatul de la Maastricht). Totodata, aplicarea acestor…

- Cinci persoane au murit, în Guatemala, în timp ce decorau un brad de Craciun, într-un parc. Victimele au atins din greșeala cabluri de înalta tensiune în timp de decorau bradul facut din oțel și cabluri, scrie BBC. Incidentul a avut loc în orașul…

- Guvernul ar putea aproba astazi proiectul de buget pentru anul viitor. Autoritatile vin cu o perspectiva pozitiva legata de cresterea economica si încasarile statului, astfel ca si cheltuielile, inclusiv cele cu salariile, se anunta pe masura.

- Guvernul elvetian a dezvaluit luni un plan de masuri pe plan national care vizeaza prevenirea radicalizarii si a extremismului violent inclusiv prin mobilizarea comunitatilor locale si regionale, transmite Xinhua. Masurile se concentreaza pe "avertizarea timpurie", reintegrarea si instruirea celor…

- Un fost primar este cautat de autoritați, dupa ce a fost condamnat definitiv la 4 ani și 3 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care frauda se ridica la 650.000 de lei.

- "Am fost socat sa aflu astazi despre teribila incendiere din orasul german Bergkamen. In primul rand, doresc sa imi exprim compasiunea pentru cei raniti. Autoritatile germane au inceput o investigatie amanuntita cu privire la acest act criminal, ale carui motive nu au fost inca stabilite", afirma…

- Aproximativ 115.000 de italieni au emigrat din tara in 2016, numarul lor fiind de trei ori mai mare decat in urma cu un deceniu, indica datele oficiale publicate miercuri, pe fondul avertismentelor ca economia Italiei, a treia din Uniunea Europeana, se confrunta cu o criza a migratiei creierelor,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului transmis AGERPRES. Astfel, potrivit Hotarârii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara…

- O "altercație" între doi indivizi ar putea avea legatura o busculada care a avut loc pe fondul panicii generale în zona stației de metrou Oxford Circus, din centrul Londrei, a anunțat poliția britanica, informeaza site-ul agenției de știri Dpa. Autoritațile britanice nu…

- Autoritațile au evacuat zona din jurul stației de metrou Oxford Circus, din Londra, o zona comerciala aglomerata dupa ce s-au auzit focuri de arma. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista inca rapoarte despre...

- MAE isi exprima "intreaga solidaritate fata de autoritatile si poporul egiptean, precum si sprijinul in lupta impotriva terorismului sub toate formele sale de manifestare". "In acest moment de grea incercare, gandul nostru se indreapta cu deplina compasiune catre victimele numeroase ale…

- Autoritatile din Grecia au anuntat luni ca bilantul indunatiilor produse la periferia Atenei a ajuns la 20 de morti, alte doua persoane sunt date disparute, iar Guvernul elen a decretat stare de urgenta in zonele puternic afectate de ploile masive, informeaza The Associated Press,

- Autoritațile ruse au insarcinat companiile mari sa pregateasca comunicate, in baza carora realizarile actualei conduceri a țarii sa poata fi puse in știri intr-o lumina pozitiva, anunța Reuters, care citeaza textul circularei, ce a fost trimisa de catre Ministerul Energiei din Rusia unui numar de 45…

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, scrie Realitatea.net.