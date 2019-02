Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Popocatepetl, din apropiere de Ciudad de Mexico, si-a intensificat vineri activitatea cu expulzarea de materii incandescente, astfel incat autoritatile au interzis accesul in apropierea craterului, relateaza EFE preluata de Agerpres. Centrul National de Prevenire a Dezastrelor (Cenapred)…

- Centrul National de Prevenire a Dezastrelor (Cenapred) a informat in ultimul sau buletin ca activitatea eruptiva a inceput in cursul noptii de joi (03:00 GMT vineri) cu o durata de sapte ore, provocand expulzare de materii si cenusa. "Cenapred face apel cetatenilor sa nu se apropie de vulcan…

- La sase zile de la catastrofa, guvernul mexican a revizuit in crestere bilantul mortilor, de la 85 la 107, in timp ce bilantul ranitilor a fost revizuit in scadere, de la 59 la 40. Explozia s-a produs in weekend, intr-un moment in care sute de persoane furau combustibil dintr-o conducta pe care o…

- Netflix reuseste sa obtina primele nominalizari la Oscaruri , nu mai putin de 10 cu filmul „Roma”, regizat de Alfonso Cuaron. Pelicula „Roma” a obtinut 10 nominalizari la Premiile Oscar 2019 Cuaron a fost recompensat cu Leul de Aur la Festivalul de la Venetia si cu un Glob de Aur, iar productia Netflix…

- O conducta de carburant sparta a explodat vineri noaptea in centrul Mexicului; au fost arsi zeci de oameni care incercau sa umple recipiente, iar informatiile preliminare preluate de Reuters mentioneaza 20 de morti si peste 50 de raniti. Bilantul provizoriu a fost confirmat de guvernatorul statului…

- Peste 5.000 de pompieri vor actiona zilnic pe perioada Sarbatorilor pentru a interveni in caz de urgenta. Salvatorii de la IGSU recomanda oamenilor sa aiba grija la cosurile de fum si sa nu aprinda artificii sau lumanari in si langa brad. De la inceputul lunii, pompierii din intreaga tara au verificat…

- S-a desfasurat cea de a ll-a editie a concursului judetean dedicat elevilor de gimnaziu „Respect legea! Respect viata!”. Activitatea se inscrie in proiectul de prevenire a delincventei juvenile si a victimizarii minorilor „Atentie! E viata ta!” si a fost realizata de Inspectoratul Judetean de Politie…