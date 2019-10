Mexic va vota legalizarea plantei de cannabis Senatul din Mexic va vota un proiect de lege pentru legalizarea completa a marijuanei, în urmatoarele zile, potrivit declarațiilor unui oficial, marcând un pas important în modificarea felului în care țara abordeaza acest tip de planta și înlaturând-o de pe lista surselor de venit ale bandelor violente implicate în afaceri cu droguri, scrie Reuters.



Președintele Andres Manuel Lopez Obrador, un critic de stânga al razboiului împotriva drogurilor, a sugerat de anul trecut deschiderea sa catre dezincriminarea plantei de cannabis, ca parte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

