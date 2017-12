Mexic: Un primar din statul Guerrero, ucis la un restaurant

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele erau realizate in Ungaria, iar seful CJ Bihor Sandor Pasztor anticipa ca pretul bazinelor va scadea cu 25% la licitatii. Firmele participante au considerat insa proiectele subevaluate. Sacuieniul si Nucetul trebuiau sa fie primele beneficiare ale proiectului ce anunta constructia…

- SINCER…„Cu Dumnezeu in fata si comuna in spate”, asa spunea cu 13 ani in urma actualul primar al comunei Banca, Vasile Vanatoru, cand s-a apucat de „treaba”, adica in momentul preluarii primului mandat de primar. A fost surprins cand a fost ales candidat din partea unui partid mic (PUR), apoi si mai…

- Alejandro Gutierrez, membru al Partidului Revolutiei Institutionale, este unul dintre aliatii presedintelui Enrique Pena Nieto suspectati de participare la o schema pentru deturnare de fonduri in scopul cresterii sanselor formatiunii politice intr-o perioada de profunda nemultumire a cetatenilor…

- Ca de obicei, ies în strada Fabricii, dau apoi spre Piata Marasti, pe Aurel Vlaicu, si de acolo iau masina pâna la noul serviciu. De data aceasta, coplesita de emotii. Din acelea mari, cu fluturi în stomac. Ce o sa zic, ce o sa zica... Gândurile îmi zboara rapid. Aveam…

- Soc in sportul limpic romanesc. Cea mai buna gimnasta din lotul Romaniei de gimnastica a decis sa se retraga din activitate. Larisa Iordache, dar si trei canotoare campioane mondiale renunța la sportul de performanța. Ele s-au retras oficial odata cu depunerea cererilor pentru obținerea rentei viagere,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea Pandele, a anunțat ca in 2018 vor fi construite doua sisteme park&ride si bike&ride, care vor fi amplasate la intrarile in oras (Berceni, Iuliu Maniu, Theodor Pallady, DN1, Petricani, Pantelimon) si pe langa statiile importante de metrou. "Se vor mai construi,…

- Zeci de proiecte vor fi implementate de Primaria Timișoara in anul 2018. Asta promite primarul Nicolae Robu, care a anunțat lista cu mari investiții care vor fi demarate in capitala Banatului, incepand cu luna ianuarie. Conform edilului, timișorenii vor avea poduri noi, pasaje noi, terenuri de sport…

- Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a verificat calitatea lucrarilor de consolidare si refacere pe DJ 648, Ionesti – Olanu, investitie finantata de Guvernul Romaniei, prin PNDL II, care, pe langa modernizarea platformei drumului, rezolva si problema traversarii paraului Fatu,…

- Reaua voința – acesta este principalul motiv pentru care Timișoara nu are un muzeu al Revoluției, considera primarul Nicolae Robu. Primul oraș liber de sub comunism din Romania așteapta de ani buni amenajarea unui muzeu care sa gazduiasca o parte din istoria luptei pentru eliberarea de sub regimul Ceaușescu.…

- Primarul municipiului Dej, Costan Morar, a declarat vineri presei ca primaria a amplasat in cartiere rezervoare cu apa industriala. ”De miercuri s-a sistat apa in Dej in urma efectuarii unei lucrari de racordare la conducta magistrala de alimentare a municipiului a localitatii Nima de catre…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, considera ca primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, s-a grabit atunci cand a criticat bugetul alocat unitaților administrativ-teritoriale (UAT) pentru ca acesta va fi echilibrat, "problema" fiind...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri propunerea de modificare a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor potrivit careia statul va fi obligat sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva magistratului care a savarsit o eroare cu rea-credinta sau din grava neglijenta.Dragnea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca relatia sa cu premierul Tudose a fost una „incordata”, dar ca de azi este una calma, mentionand ca au avut o discutie si ca au lamurit problemele aparute. Intrebata care este relatia sa cu Tudose, Firea a raspuns: „A fost una…

- Ieri, 3 decembrie 2017, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Campeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp ce…

- Primarul din Roșia de Amaradia, Liviu Cotojman se plange ca este ignorat de conducerea Consiliului Județean Gorj, deși administrația publica locala se confrunta cu grave probleme financiare, avand inclusiv conturile blocate. Cotojman susține ca s-a ajuns din nou in aceasta situație, din cauza ca primaria…

- Singurul medic pneumolog din Targu Frumos, oraș cu o populație lovita in plin de tuberculoza, nu-și mai poate desfașura activitatea pentru ca a fost executat silit. Jalba Armin susține ca a fost astfel pedepsit de catre primarul orașului, un politician condamnat, pentru ca a refuzat sa adopte ”poziția…

- Acesta este acuzat de abuz in serviciu si obtinerea de foloase, iar fapta ar fi fost comisa pe vremea cand era viceprimar in Constanta. Alaturi de el mai sunt urmariti, pentru aceleasi fapte, Nicoleta Constantin, la data faptei sefa a Serviciului autorizatii in constructii din cadrul Primariei Municipiului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3 ca premierul Mihai Tudose a "gasit o maniera incorecta și necolegiala" de a o "admonesta public" pentru o decizie care a fost luata de instituțiile subordonate Primariei Capitalei. "(...)…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, spune ca bradul intarzie „din cauza ca asa-zise persoane publice impiedica transportarea lui”, dar, cel mai probabil, va ajunge la Chisinau in aceasta seara. Declaratia a fost facuta inaintea sedintei Consiliului municipal Chisinau, transmite IPN.

- Primarul interimar, Silvia Radu, a fost in Piața Marii Adunari Naționale in aceasta seara. Aceasta, impreuna cu unii colegi de-ai sai ar fi deja stabilit locul in care urmeaza sa fie plasat bradul de circa 30 de metri, care urmeaza sa fie adus din Carpații ucraineni. Primaria a anunțat zilele acestea…

- Municipalitatea din New York a abrogat luni seara o lege veche de aproape un secol, care limita posibilitatea de a dansa in baruri, spre marea nemulțumire a clienților, turiștilor și aleșilor locali, care considerau ca acel text legislativ genereaza discriminari, informeaza AFP. Ideea de…

- Un cioban a ajuns la spital și șase oi au murit, luni seara, dupa ce au fost loviți, pe DN 6, spre Cenad, de o șoferița din Ungaria. Femeia a vazut prea tarziu turma care se afla pe carosabil.

- Patru școli din comuna Todirești vor fi reabilitate și modernizate prin fonduri guvernamentale. Primarul din Todirești, Vasile Avram, a anuntat ca a semnat deja contractele de finantare pentru patru proiecte aprobate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, valoarea totala a acestora fiind de ...

- Primarul liberal al comunei Stanești, Ștefan Liviu Blideanu, a ajuns subiect de știri, in urma cu o luna, atunci cand clama public ca șefii județului au inchis ochii le colapsul financiar in care ajunsese instituția pe care o conduce. Angajatii primariei nu-si mai primisera salariile de…

- Se ia in calcul varianta majorarii impozitului pe cladiri și mașini cu 20%, a declarat primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, in cadrul unei conferințe de presa organizata azi, 22 noiembrie. Alaturi de edil la intanirea cu presa a fost prezent și city-managerul Makulik Csaba. Decizia vine…

- In data de 20.11.2017, ora 16, la SC Plasty Prod SA ndash; Sectia mecano a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui lucrator.Potrivit ITM Constanta, victima, Mircea N. in varsta de 57 de ani, este lacatus mecanic.In timpul desfasurarii activitatii la presa de…

- Violențele din statul Guerrero, aflat in sudul Mexicului, au pustiit orașele și au inchis școli, relateaza The Guardian, care prezinta situația din aceastazona, unde „sute de cadavre se descompun pe drumurile publice”.

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darmanesti au efectuat, la data de 09 noiembrie a.c, o percheziție domiciliara la locuința unui barbat de 30 de ani, din localitate. Acesta este banuit de savarsirea infractiunii de ranirea sau schingiuirea animalelor. Barbatul, la data de 16 octombrie a.c. ar…

- O explozie devastatoare s-a produs intr-un camin de nefamilisti situat pe Strada Buziasului, din municipiul Lugoj. Cel putin un barbat in varsta de 70 de ani a suferit rani grave. Potrivit ISU Timis, care a intervenit de urgenta la fata locului, zece apartamente au fost afectate de deflagratie. Stire…

- Sayfullo Saipov, autorul atentatului de la New York , care a ucis opt persoane cu o camioneta, marti, avea legaturi cu gruparea Statul Islamic si s-a radicalizat in Statele Unite, a declarat miercuri guvernatorul statului New York Andrew Cuomo, relateaza AFP. Barbatul, in varsta de 29 de ani, identificat…

- Anchetatorii au gasit asupra sa un document de identitate cu numele Sayfullo Saipov si adresa de domiciliu in orasul Tampa, statul Florida. Anchetatorii analizeaza si o posibila legatura a barbatului cu anumite persoane din statul New Jersey, unde ar fi locuit, potrivit acelorasi surse.…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și zeci de raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a afirmat ca sunt…

- Hamilton, noul campion mondial din Formula 1: Daca iti urmezi visul, acesta poate deveni realitate Lewis Hamilton a castigat, duminica, titlul mondial in actualul sezon al Formulei 1, dupa ce a terminat pe locul noua in Marele Premiu al Mexicului. Hamilton a terminat pe locul 9 Marele Premiu al…

- Un atac armat a fost comis in timpul unui meci de fotbal din statul mexican Guerrero. Doi oameni au murit, iar unul a fost ranit dupa ce un grup de indivizi necunoscuti a deschis focul asupra spectatorilor. Persoana traumatizata a fost internata in stare grava.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, s-a intervenit cu patru autospeciale la un accident produs pe DN 1 F. "O persoana a fost transportata la spital si pentru una s-a declarat decesul", au precizat reprezentantii ISU Cluj. Potrivit Centrului…

- Un minor in varsta de opt ani a fost accidentat ușor, duminica seara, de un autoturism, in zona parcarii de la Crangul Petrești. Autoturismul era condus de un tanar in varsta de aproximativ 20 de ani, care se afla sub influența bauturilor alcoolice și care nu deținea permis de conducere. …

- Adoscentul este acuzat de lovire și tentativa de omor. In 13 octombrie, la ora 18:00, tanarul s-a intalnit cu prietena sa, in varsta de 15 ani. Dupa o cearta cu aceasta, adolescentul a scos un cuțit și a ranit-o superficial pe minora in picior. Dupa ce a plecat, in zona Podu Roș din…

- Dinu Pescariu AYi Mihnea Costoiu, fost secretar de stat A®n Ministerul EducaAiei, sunt cercetaAi sub control judiciar pentru schimbarea destinaAiei bazei sportive "CutezAƒtorii", informeazAƒ Mediafax. DNA susAine cAƒ prejudiciul produs de cei doi A®n acest dosar este de peste 93 de milioane de euro!

- Barbat ranit grav in Baia Mare, dupa ce a cazut de pe acoperisul unui bloc de patru etaje, unde facea lucrari de reparatii. Un muncitor a fost grav ranit, marti, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Baia Mare de pe strada Culturii, din primele informatii, de la fata locului,…

- Aducand ploi diluviene, Nate a provocat moartea a 11 persoane in Nicaragua, a opt in Costa Rica și a trei in Honduras, potrivit autoritaților locale. Bilanțul ramane insa provizoriu, in condițiile in care șapte persoane sunt date disparute in Nicaragua, 17 in Costa Rica și trei in Honduras.…

- Barmanița la festivalul de muzica country care avea loc in Las Vegas, Lenea a vazut cand un barbat a deschis focul asupra mulțimii. „L-am vazut pe Luca și mana lui, iar in cealalta mana avea telefonul, pe ecran era o poza cu mama lui. Atunci i-am zis: OK, nu pot sa te las. Sunt aici. Hai sa…

- Zilele trecute a fost o tentativa de omor al omului de afaceri, dar și vicepreședintele Consiliului Regional al Odesei, Oleg Radkovsky. Potrivit autoritaților, funcționarul a primi trei gloanțe, în rezultatul carora a fost ranit grav. Totuși, viața acestuia nu se afla în pericol, transmite…

- Prognoza meteo pentru orasul de coasta Tampico, din Mexic, a fost de ploaie usoara pe 28 septembrie, dar localnicii s-au ales, in mod neasteptat, si cu peste cazut din cer, relateaza Live Science.Da, pestele a cazut pur si simplu din cer in orasul din nord-estul Mexicului, din statul Tamaulipas,…

- Un fenomen extrem de ciudat a fost surprins de un mexican imediat dupa cutremurul care a devastat Mexicul. Pestele a cazut pur si simplu din cer in orasul din nord-estul Mexicului, din statul Tamaulipas, in timpul unei ploi usoare. Oficiali din statul Tamaulipas au postat pe retelele de socializare…

- Fostul deputat Stelian Martin a fost retinut de procurorii DNA pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, acesta folosindu-se de o firma care a avut contracte exclusiv cu Primaria Constantei, prin intermediul careia a prejudiciat statul român cu

- Deși prognoza meteo pentru orașul de coasta Tampico, din Mexic, a fost de ploaie ușoara pe 28 septembrie, localnicii au asistat, în mod neașteptat, la un fenomen bizar. Foarte mulți pești au început sa pice din cer. Pestele a cazut pur si simplu din cer în orasul din nord-estul…

- Printre victimele atacului de la concertul de muzica country din Las Vegas se numara și un roman din Cluj, ranit grav. Luca este stabilit cu familia in SUA, in statul Nevada. In timpul concertului, de la etajul 32 al unei clad...

- De la lansarea campaniei, in 18 septembrie, au fost depuse 74 de proiecte, cele mai multe la categoria amenajare/reabilitare spatii publice. Bucurestenii mai pot propune proiecte pana in 6 octombrie. Amenajare/reabilitare spatii publice - prize la mesele din parcuri, moderinzarea statiilor…