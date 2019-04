Mexic: Un judecător a fost ucis în atacul unui grup armat asupra unei secţii de poliţie Un judecator a fost ucis în cursul unui atac comis asupra unui comisariat de politie din centrul Mexicului de un grup înarmat care a încercat sa elibereze un detinut, au anuntat vineri autoritatile locale, relateaza AFP citat de Agerpres.

Atacul s-a soldat, de asemenea, cu moartea unui atacator, a detinutului pe care au încercat sa îl elibereze si a altui detinut.

Membrii echipei de comando au patruns pe neasteptate joi seara în comisariatul din orasul Celaya, statul Guanajuato, o regiune prada crimei organizate.



