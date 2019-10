Circa 2.000 de migranti ilegali, din America Centrala, Africa si Caraibe, au inceput sambata un mars din sudul Mexicului spre Ciudad de Mexico pentru a-i cere presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador sa ii ajuta sa iasa din impasul legal in care se afla, relateaza AFP.



"Mergem la Ciudad de Mexico pentru a vorbi cu presedintele Andres Manuel Lopez Obrador", a explicat militantul Luis Garcia Villagran adresandu-se migrantilor al caror convoi a parasit sambata in zori orasul Tapachula (sud), de la frontiera cu Guatemala.



Dupa ce vor ajunge in capitala, migrantii, in principal…