- Actorul Brody Stevens, cunoscut din ”The Hangover” și ”Due Date”, și-a luat viața, vineri, la numai 48 de ani. Din primele informații, acesta s-a spanzurat. Corpul sau lipsit de viața a fost gasit la reședința din Los Angeles, iar poliția ancheteaza cazul. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici…

- Vulcanul Popocatepetl, din apropiere de Ciudad de Mexico, si-a intensificat vineri activitatea cu expulzarea de materii incandescente, astfel incat autoritatile au interzis accesul in apropierea craterului, relateaza EFE preluata de Agerpres. Centrul National de Prevenire a Dezastrelor (Cenapred)…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei…

- Bilantul exploziei puternice la o conducta de carburant care s-a produs in statul Hidalgo din centrul Mexicului s-a ridicat la 79 de morti, au anuntat duminica autoritatile, potrivit DPA. Alte cel putin 66 de persoane sunt tratate in diferite spitale, a spus ministrul Sanatatii, Jorge Alcocer.…

- O conducta de carburant sparta a explodat vineri noaptea in centrul Mexicului; au fost arsi zeci de oameni care incercau sa umple recipiente, iar informatiile preliminare preluate de Reuters mentioneaza 20 de morti si peste 50 de raniti. Bilantul provizoriu a fost confirmat de guvernatorul statului…