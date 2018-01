Mexic: Un alt politician a fost asasinat, al patrulea caz din ultimele zile

Stiri pe aceeasi tema

- Un arbitru a murit dupa ce a acordat un cartonas rosu, informeaza romaniatv.net. La un meci dintr-o liga inferioara din Mexic, un jucator caruia arbitrul i-a aratat cartonasul rosu l-a atacat cu bestialitate pe central, luandu-i acestuia viata.

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti, Pavel Laurentiu Durleci, s-a sinucis in penitenciar, conform unor surse judiciare. Barbatul s-a sinucis in penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa de inchisoare pe viata pentru triplul omor.

- Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez, un purtator de cuvant al guvernului local din Guerrero.Ranit de gloante in torace si la cap, primarul a fost dus la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva…

- Liderul PMP Traian Basescu scrie, pe Facebook, despre Liviu Dragnea, numindu-l ”scamatorul de Teleorman”, care face turul televiziunilor pentru a trambita ”succesele” guvernarii PSD-ALDE, fostul sef al statului spunand ca este ”greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”

- Intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, Romania se afla in acest an pe locul 2, dupa Mexic, din 20 de tari analizate, in functie de procentul alocat per gospodarie (31,9%), adica circa 280 de euro, arata Constantin Magdalina, expert, Tendinte si Tehnologii Emergente

- Smiley revine pentru al patrulea an consecutiv pe scena Arenelor Romane, sambata, 2 iunie! Smiley promite si pentru 2018 o supradoza de emotie, intoarceri in istoria sa artistica pe note din prezent, confesiuni muzicale, invitati speciali și multe alte surprize pentru public in cadrul unui show BestMusic…

- Gumaro Perez Aguilando, reporter al portalului de stiri La Voz del Sur, a fost EXECUTAT in scoala primara "Aguirre Cinta" din Acayucan, unde a venit sa participe la un festival de Craciun impreuna cu fiul sau, elev la acea scoala.

- Politistii au stabilit ca barbatul, de 37 de ani, din Albania, s-ar fi cunoscut cu femeia de 36 de ani, in municipiul Galati si au hotarat sa se casatoreasca pentru ca el sa obtina un permis de sedere in Romania, potrivit unui comunicat transmis marti de Serviciul pentru Imigrari al Judetului Galati.…

- Soția directorului Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri, fost consilier județean PNL Adrian Pascuța, mama a trei copii, este cautata de polițiștii din Timiș, dupa ce a disparut de acasa in urma cu trei zile. L...

- Unul dintre cei mai influenți lideri militari din Coreea de Nord, Hwang Pyong, apropiat al lui Kim Jong-un, a disparut complet din peisajul public de la Phenian, trezind suspiciuni legate de o posibila asasinare.

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare in R. Moldova, trei partide ar accede in Legislativ - socialiștii, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Platforma Demnitate și Adevar (PPDA). Partidul Democrat (PDM) s-ar afla la limita pragului electoral. Datele se conțin in Barometrul…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu sustine ca cei care vorbesc de anticipate sunt "copii" si nu crede ca ar exista vreun politician responsabil care sa poata spune ca in Romania se pot organiza alegeri anticipate. "Cei care vorbesc de alegeri anticipate sunt copii. Nu…

- Potrivit ultimului studiu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, la nivel mondial activitatea antreprenoriala a femeilor este in creștere cu 10%, comparativ cu 2014. In Romania aceasta creștere depașește media globala de aproape 14%, in schimb dorința femeilor de a inființa o…

- Portugalia, campioana europeana en titre, și Spania, campioana mondiala din 2010, se afla in Grupa B, alaturi de Iran și Maroc, la Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, care va avea loc in Rusia, in perioada 14 iunie - 25 iulie 2018. Campioana mondiala en titre, Germania, se afla în…

- Razvan Rentea, barbatul din Satu Mare banuit ca și-a ucis parintii si bunica, ar fi avut un plan bine pus la cale dupa care s-ar fi petrecut filmul complet al triplului asasinat. Barbatul de 33 de ani si-ar fi omorat parintii si bunica pentru a se razbuna. Era o chestiune de bani. Criminalul ar ...

- Oamenii legii au deja un suspect in cazul tripului asasinat din Satu Mare, comis in comuna Apa , acolo unde doi soți și mama unuia dintre ei au fost uciși. Mai multe surse au declarat pentru PresaSM ca ar exista deja un suspect principal in cazul triplului asasinat din comuna Apa. Din cate se pare,…

- Potrivit unui raport al premierului Mihai Tudose, se arata neregulile din Tarom. Fostul director al Tarom, Eugen Davidoiiu și consilierul Robert Dintoi au plecat cu familiile 10 zile in Cancun, Mexic in perioada 31-7 iunie. Aceștia trebuiau sa participe la reuniunea cu boardul director al…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega i-a trimis astazi o scrisoare deschisa președintelui Ucrainei motivand ca ”o parte dintre autoritațile din Ucraina nu au ințeles nimic din lecțiile democrației despre respectarea standardelor europene in materie de protectie a minoritatilor nationale, a acordurilor…

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America! Motivul? - Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani.

- Actorul Claudio Baez, cunoscut pentru numeroasele roluri pe care le-a avut în telenovele, s-a stins din viața la vârsta de 69 de ani în Mexic. Acesta a jucat în telenovele precum “Rosa Salvaje”, “Simplemente Maria” sau “Mujer de madera”.…

- Romania participa pentru a doua oara consecutiv cu stand national la cel mai important targ de carte din America Latina, Targul International de Carte de la Guadalajara, Mexic, in perioada 25 noiembrie - 3 decembrie.

- Directorul interimar al TAROM, Ileana Daniela Dragne, si a anuntat demisia, invocand motive personale. Ea preluase conducerea companiei la inceputul lunii octombrie, dupa ce Florin Susanu a renuntat la mandat. Este cel de-al patrulea director care trece pe la sefia companiei aeriene in acest an.

- Artisti din Brazilia la Jazz Napocensis Festivalul Internațional ”Jazz Napocensis”, eveniment consacrat al Casei de Cultura a Studenților Cluj-Napoca, ajunge anul acesta la cea de-a 21-a ediție, bucurandu-și spectatorii melomani cu un repertoriu variat, stiluri diferite și artiști din Brazilia. Toate…

- Miodrag Belodedici s-a remarcat ca fotbalist la Steaua București, intre 1983 și 1989, și la Steaua Roșie Belgrad, intre 1989-1992. A caștigat doua Cupe ale Campionilor cu Steaua Roșie Belgrad și Steaua București. In martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a. In 2012 Belodedici…

- UBB organizeaza intre 20 si 24 noiembrie o noua editie a campaniei de donare de sange ”Donam impreuna, UBB da startul!”. Editia din acest an este organizata impreuna cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj, Fotbal Club Universitatea Cluj, Centrul Regional de Transfuzie Sanguina…

- Adidas a prezentat mingea oficiala cu care se va juca la Campionatul Mondial din 2018, competitie gazduita de Rusia, aceasta numindu-se Telstar 18. Mingea care va fi utilizata la turneul final din vara anului viitor aminteste de cea lansata la Cupa Mondiala din Mexic, in anul 1970.

- Pana in acest moment, se cunosc 23 dintre cele 32 echipe care vor lua startul la Cupa Mondiala din Rusia. Dintre acestea, zece sunt din Europa, incluzand si tara organizatoare, alaturi de Germania, Anglia, Belgia, Spania, Polonia, Islanda, Serbia, Franta si Portugalia). Brazilia, Uruguay, Argentina…

- Marius Vintila i-a zis președintelui PSD: "In țara asta jumatate din oameni va urasc, și aia e jumatatea educata, iar celeilalte jumatați nu ii pasa de dumneavoastra. Sa știți asta". [citeste si] Redam o parte din postarea lui Marius Vintila: "Nu mai aștept sa se stinga luminițele…

- Liderul unui cartel mexican a fost impuscat mortal in timp ce era supus unei interventii chirurgicale estetice care viza schimbarea infatisarii si inlaturarea amprentelor, au anuntat vineri autoritatile citate de AP.

- Liderul unei bande criminale din Mexic a fost impuscat mortal chiar pe masa de operatie, in timpul unei intervenții estetice.Potrivit politiei locale, cativa barbati inarmati au descins in clinica unde era Jesus Martin, poreclit "El Kalimba".

- Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț invita publicul, in perioada 9-12 noiembrie, la expoziția MINERALIA. “Expozitia Mineralia va propune o incursiune in lumea pietrelor fine și prețioase. Minunații ale naturii, prezentate in toate formele, de la piatra bruta la bijuterie: pietre brute – cristale…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este "un om foarte echilibrat", un politician pe care il respecta foarte mult. "Nu. Domnul Calin Popescu-Tariceanu, și pot sa vorbesc de o perioada de câțiva…

- Barbatul retinut in cazul dublului asasinat comis saptamana trecuta pe un camp de langa Targoviste a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Decizia nu este definitiva.Magistratii Tribunalului Dambovita au emis, miercuri dupa-amiaza, mandat de arestare preventiva pentru 30 de…

- Britanicul Lewis Hamilton, pilotul Mercedes, și-a asigurat duminica al patrulea titlu mondial. Maturizarea sa de anul acesta avea un mic secret, dezvaluit recent de britanic. "Sincer, nu pare real!", exclama Hamilton la cateva minute dupa incheierea cursei din Mexic, cea care i-a asigurat cucerirea…

- Carabinierii din Chivasso, provincia Torino, au arestat noaptea trecuta patru italieni, acestia fiind acuzati de asasinarea celor doi ciobani romani Doru Constantin Olaru si Costel Cornel Calinciuc

- Google a investit 1 miliard de dolari în Lyft, cel mai mare rival al Uber, miscare care înclina balanta în favoarea Lyft în competitia dintre cele doua companii de taximetrie, potrivit Finacial Times. Filiala CapitalG a companiei Google o sa conduca investitia care…

- Marturia legendarului șef al FBI, J. Edgar Hoover, despre uciderea de catre un interlop texan, Jack Ruby, a fostului pușcaș marin Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui John Fitzgerald Kennedy. Singura, fraza asta conține mai multa istorie decat multe biblioteci.

- Conducerea ziarului independent rusesc Novaya Gazeta a declarat joi ca vrea sa isi inarmeze jurnalistii pentru a le asigura siguranta, dupa agresiunea suferita de o prezentatoare a postului de radio Eho Moskvi (Ecoul Moscovei), critic la adresa puterii.

- Comportamentul agresiv al liderului DA, Andrei Nastase, in raport cu jurnalistii a fost condamnat de invitatii emisiunii Fabrika. Potrivit lor, un politician nu isi permite astfel de excese, iar comportamentul agresiv a lui Nastase trebuie taxat chiar de alegatorii lui.

- Radhu, al doilea artist roman faimos in Mexic, dupa Inna, cel care canta stilul “cumbia” si colaboreaza cu celebra actrita de telenovele latino-americane, Laura Zapata, implineste astazi 30 de ani! Primele vedete din Romania care l-au felicitat in Mexic au fost surorile Raluca si Denisa de la Bambi,…

- Stire in curs de actualizare Share pe Facebook Daca ti-a placut articolul, urmareste MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK » Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informarii și uzului dumneavoastra personal. Este interzisa republicarea conținutului acestui…

- Cele doua single-uri lansate de INNA anul acesta “Gimme Gimme” și “Ruleta” au deja peste 100 000 000 de vizualizari. “Gimme Gimme” a ajuns la 100 000 000 de vizualizari in 8 luni de la lansare, in timp ce “Ruleta” are deja 105 000 000 de vizualizari in doar 4 luni. “Ruleta” feat. Erik este prezenta…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 26 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic cu pagini muzicale semnate Vivaldi, Bach si Mozart. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Florin Totan, revin, ca solisti, violonistii Meda Stanciu si Florin…

- In anul 2012, Marina a divorțat de artistul Victor Socaciu, devenit apoi un cunoscut politician, scrie libertatea.ro. N-a fost ușor. A luptat, a plans. Prezentatoarea tv a aflat ca acesta o inșela, a trecut peste asta, intr-o prima faza, cand a incercat sa-și salveze casnicia. Mai mult, a avut o…

- Windows 10 Fall Creators Update, al patrulea update important pe care cea mai noua versiune de Windows il primeste, este disponibil incepand de astazi. Testata de catre cei de la Microsoft inca din luna aprilie, noua actualizare aduce o serie intreaga de noutati si imbunatatiri. In fruntea…

- Data de 15 octombrie 2017 este "cea mai importanta zi din acest secol sau chiar din mileniul trei", sustine un adept al teoriilor conspirationiste, David Meade, care afirma ca o profetie straveche prevede un sir catastrofal de 7 ani de uragane, cutremure, atacuri nucleare si alte nenorociri…

- La inceputul anilor șaptezeci, America Latina oferea imaginea unui continent in plina transformare. Lunga era a „marionetelor de carton ale SUA” parea depașita, peisajul politic fiind „invadat” de lideri cu „vocație bolivariana”: Luis Echeverria Alvarez in Mexic, generalul Omar Torrijos in Panama, Rafael…

- Presedintele bolivian, Evo Morales, a acuzat joi CIA ca l-a "persecutat, torturat si asasinat" pe Ernesto "Che" Guevara, in 1967 in Bolivia, in prima din cele cinci zile de manifestari in memoria fostului luptator de gherila, la 50 de ani dupa moartea acestuia, transmite AFP. "Povestea este clara.…