- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat joi, 21 noiembrie, amenintarea ca va inchide complet frontiera cu Mexicul si a autorizat militarii americani adusi in sprijinul granicerilor si vamesilor sa foloseasca in acest scop forte letale. „Daca va fi nevoie, vor folosi forta letala. Am dat…

- Mai multi rezidenti ai orasului mexican de frontiera Tijuana au protestat duminica impotriva prezentei in zona a peste 2.000 de migranti din tari ale Americii Centrale care incearca sa ajunga in SUA, informeaza luni Xinhua. Cateva caravane ale migrantilor care fug de saracia din tarile lor au plecat…

- Alti 3.000 de migranti se indreptau joi la bordul unor autobuze in directia acestui oras unde ar urma sa soseasca in cursul serii. SUA au desfasurat circa 5.800 de militari la frontiera americano-mexicana, a declarat joi comandantul misiunii, locotenentul-general Jeffrey Buchanan, pentru Reuters.…

- Mii de migranti din America Centrala inaintau rapid miercuri la bordul unor autocare traversand nord-vestul Mexicului, in timp ce grupuri desprinse din caravana principala cu migranti au inceput sa ajunga in Tijuana, la frontiera cu SUA, relateaza AFP. Aproximativ 350 de migranti au sosit…

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata, relateaza Reuters. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea unei caravane de refugiati…

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa-i puna in ”orase de corturi” si sa-i opreasca cu peste 5.000 de militari - a caror trimitere la frontiera a fost anuntata de armata - pe migrantii din caravana din America Centrala ce fug din calea violentei si saraciei din tarile lor si se indreapta catre…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE, informeaza Mediafax. 'Trebuie sa cer in termenii cei…

