- 68 de oameni au murit intr-o sectie de politie din Venezuela, in timpul unei revolte a detinutilor. Vestea a provocat furie printre rudele acestora, care au incercat sa patrunda in centrul de detentie, scrie digi24.ro.

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, aflati in timpul liber, l-au depistat, ieri, pe bulevardul Dacia, din municipiu, pe S.C., de 16 ani, din localitate, fata de care Judecatoria Craiova a emis mandatul de arestare preventiva nr. 01 ...

- Vestigiile istorice ale Curtii Domnesti, inceputa in timpul domniei lui Petru I Musat, continuata de Alexandru cel Bun si finalizata in timpul domniei lui Stefan cel Mare, ar putea fi puse in valoare prin accesarea de fonduri norvegiene.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus ca, dupa numeroase ...

- Un barbat care petrecea timpul bandu-și viața dupa ce și-a batut joc de studii rade acum - dupa ce afacerea lui a atins 5 milioane de lire sterline. Rob Partridge a recunoscut ca "a cazut pe marginea...

- Benjamin Glaze, un concurent al American Idol in varsta de 19 ani, a declarat ca sarutul primit de la Katy Perry, membra a juriului a fost inconfortabil. Tanarul nu și-a dat acordul pentru acest sarut și spune ca nu ar fi fost de acord daca a fi trebuit sa aleaga.

- Persoanele cu insomnie sunt mai expuse unor boli precum diabetul, din cauza dereglarii nivelului insulinei, si hipertiroidia, produsa de excesul de hormoni tiroidieni. Studiile au aratat ca insomnia favorizeaza aparitia infarctului si a accidentului vascular cerebral. Scaderea…

- Lupta cu ilegalitațile comise de angajații instituțiilor publice și private trece la un nou nivel. Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind avertizorii de integritate. Conceptul prevede încurajarea angajaților sa denunțe ilegalitațile comise în cadrul instituției în…

- Timpul de primavara i a scos din case constantenii care au iesi la o plimbare. De la mic la mare au ales sa se bucure de soarele darnic. Iar locul preferat pentru promenada este faleza Cazinoului. In aceasta amiaza, sute de persoane au ales sa se bucure de soarele de primavara in zona istorica a muncipiului…

- Un semn inflorit Irina Lucia Mihalca Clipele se desprind tainic din orbita acestei primaveri. Pe treptele luminii, prin ochiul magic, fara inceput si fara sfarsit, cerul se deschide. Sub icoanele anotimpurilor, moirele torc timpul discului solar. Mai departe de orice bariera, mai aproape de soare, in…

- O tanara politista din Cluj prinde hoti la serviciu, iar in timpul liber creeaza opere de arta din sarma, reprezentand animale. Printre lucrarile reprezentative se numara un cal din sarma aproape de dimensiunile unui ponei, amplasat pe o panza, la care a lucrat 3 luni.

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 "Subiectele sunt elaborate de catre specialistii Centrului National de Evaluare si Examinare (CNEE), in mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro si sunt proiectate astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatile elevilor pe temele prevazute…

- ”Pe acest om, adica președintele noi l-am susținut sa ajunga președinte, sa dea cateva batalii foarte puternice in interior, și am crezut tot timpul in camaradul Liviu Dragnea ca va ține cont de lucrurile astea și de direcție. Sa țina cont și astazi și la Congres de aceste loc. Sper sa țina cont…

- Guvernul de dreapta din Polonia, condus de Mateusz Morawiecki, a luat masuri legale pentru a se asigura ca ultimului lider comunist, generalul Wojciech Jaruzelski, dar și altor ofițeri din armata din acea epoca, li se iau gradele militare, ajungand la rangul de soldat. In viziunea oficialilor de la…

- Cetațenii care au nevoie urgenta de medicamente sau materiale sanitare in “inima” nopții trebuie sa știe ca in perioada 1-31 martie, cele 31 de farmacii din Vaslui și 20 din Barlad asigura, prin rotație, programul de permanența, in fiecare zi, intre orele 20-8.

- Sambata, Maia Morgenstern a suferit un accident care a lasat-o cu o fractura la mana, dupa ce a cazut pe scena Cinematografului „Dacia" din Piatra Neamț. Actrița susținea un spectacol in momentul producerii nefericitului incident, potrivit Știrile Kanal D. Deși a fost nevoita sa se duca de…

- Doi jucatori ai lui Sepsi au lasat pe toata lumea cu gura cascata in timpul meciului jucat de covasneni pe terenul lui FCSB. Yasin Hamed, fotbalistul adus in aceasta iarna de la CFR Cluj, a fost introdus pe teren in minutul 23, in locul accidentului Benjamin Kuku. Puștiul de 18 a lasat intreaga asistența…

- Nici nu știm cand au trecut anii! Parca mai ieri o vedeam pe celebra actrița in producții precum ”Charlie`s Angels”, ”Never been kissed” ori ”50 first dates”, aducand un suflu fresh și jovial in comediile hollywoodiene. Drew Barrymore a implinit 43 de ani Timpul n-a stat in loc, insa, iar actrița a…

- Panica intr un liceu din Arad. Un zgomot puternic s a auzit chiar in timp ce elevii de clasa a XII a sustineau o proba a Bacalaureatului, conform RomaniaTV.net. Din primele informatii la Liceul cu program sportiv din Arad, un elev in clasa a IX a, in varsta de 17 ani, repetent de trei ori, a venit cu…

- Politisti din statul Jalisco din vestul Mexicului au fost pusi sub ancheta dupa disparitia, la 31 ianuarie, a trei cetateni italieni care, potrivit unui apropiat al acestora, au fost arestati de politia locala, informeaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. Procurorul statului Jalisco, Raul…

- ”Soluția este sa gasim acele rezolvari pentru proiecte și un consens in cateva domenii precum educația, sanatatea, infrastructura rutiera și feroviara, dezvoltare regionala și descentralizare – prioritare pentru UDMR, pe langa soluționarea problemelor specifice comunitații maghiare – unde ar trebui…

- In mod obișnuit, partajul poate interveni dupa divorț sau in cazul imparțirii unei moșteniri. Daca vorbim despre prima situație in care poate interveni partajul, trebuie mai intai sa precizam ca, in mod obișnuit, bunurile dobandite de soți in timpul casatoriei sunt bunuri comune, iar bunurile dobandite…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a avut loc in sud-vestul Mexicului, provocand daune minore cladirilor din statul Oaxaca, care este situat la aproximativ 350 km distanta de Mexico City, potrivit BBC.

- Incident in timpul concertului lui Elton John. Artistul a fost lovit la concertul din Las Vegas, dupa ce un fan i-a aruncat un colier in fața. Cantarețul a fost intrerupt chiar in timp ce canta hitul Saturday Night’s for Fighting, moment in care un fan i-a aruncat un colier direct in fața.…

- O calatorie de opt ore cu avionul poate parea un cosmar atunci cand linistea lipseste cu desavarsire. De asta au avut partea pasagerii unei curse din Germania spre New York. Un copil de trei ani le-a facut zborul insuportabil.

- Denis Alibec (27 de ani) este hotarat sa faca uitata perioada neagra pe care a traversat-o anul trceut, atunci cand Gigi Becali il mitralia, ori de cate ori avea ocazia, pentru prestatiile modeste. Pentru a reusi acest lucru, atacantul a luat cea mai neasteptata decizie.

- ​Organizatorii Jocurilor Olimpice din Pyeongchang au confirmat ca in timpul festivitatii de deschidere s-a petrecut un atac cibernetic care a afectat o serie de sisteme, insa au precizat ca niciun element critic nu a deveni nefunctional, scrie Reuters. Organizatorii nu au vrut sa spuna cine a atacat,…

- Doi polițiști au fost impușcați mortal in timpul unei misiuni. Incidentul a avut loc in Ohio. Ofițerii poliției au primit un apel de o persoana și au fost solicitați sa intervina de urgența. Cand au ajuns la fața locului, au fost impușcați, potrivit Foxnews. Autorul…

- Anul 2017, pentru jandarmii aradeni, s-a caracterizat in special prin asigurarea masurilor de ordine si siguranta publica pe timpul desfasurarii manifestatiilor cu public numeros. Și aici ne referim la manifestațiile de protest ce au avut loc pe parcursul anului trecut. In cifre, „Inspectoratul de Jandarmi…

- Autoritațile din statul mexican Veracruz au acuzat joia aceasta doi foști comandanți ai poliției statale cat și alți polițiști de rang inalt de faptul ca au constituit și organizat un grup infracțional care a rapit și probabil a ucis cel puțin 15 persoane.

- Iubita lui Liviu Varciu a postat pe pagina de Facebook un mesaj emotionant in ziua in care tatal ei trebuia sa-si serbeze ziua de nastere. Pierderea lui i-a lasat rani adanci in suflet, iar suferinta este parca pe zi ce trece mai mare. Ii duce lipsa pentru ca aveau o relatie speciala. …

- O banda de hoți pare sa-și faca de cap prin comunele din Timiș. Raufacatorii au dat deja lovituri in mai multe locuri, dar au dat și rateuri. Ei au fost surprinși de camerele de video ale unui magazin in care nu au reușit sa intre prin efracție.

- Doi politisti au fost raniti usor intr-un accident rutier produs in noaptea de duminica spre luni, pe Bulevardul 15 Noiembrie din municipiul Brasov, unde efectuau un filtru rutier. Cei doi agenți se aflau in autospeciala de poliție, care staționa pe banda nr. 1, pentru efectuarea unui filtru auto, timp…

- Primarul general interimar Silvia Radu cere demisia directorului Spitalului Municipal nr.1 și a șefului Direcției Sanatate de la Primarie, dupa ce i-a prins chefuind cu alcool, în timpul orelor de program, alaturi de alți fruntași liberali. ”Neregulile gasite la Spitalul…

- Sindromul picioarelor nelinistite (SPN) este o afectiune destul de frecventa, dar de obicei trecuta cu vederea, afectand atat miscarea cat si somnul. Persoanele cu SPN prezinta o senzatie neplacuta la nivelul picioarelor si o tendinta nestapanita de a le misca. Desi afectiunea a fost recunoscuta inca…

- Condamnat pentru trafic de substanțe psihoactive, depistat de polițiști in timpul unei acțiuni. In timpul unei acțiuni pentru depistarea persoanelor urmarite, polițiști de investigații criminale din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au reținut un localnic de 28 de ani, pe numele caruia Tribunalul Prahova…

- Incident mai rar intalnit a avut loc pe 30 ianuarie, la Moscova, in studioului de radio „Komsomoliskaya Pravda”. Jurnalistul rus Maksim Sevcenko si istoricul Nicolai Svanidze s-au luat la bataie in timpul unei emisiuni, care era transmisa si in direct pe canalul de Youtube.

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a spus marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor. "Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat de spitalele regionale. Oamenii…

- Multe persoane sint ingrijorate de ce ar putea spune in timpul somnului, iar un studiu recent al cercetatorilor francezi de la Spitalul Pitie-Salpetriere confirma ca temerile sint justificate. In mare, in timpul somnului spunem lucruri mai negative decit o facem atunci cind sintem treji, scrie Live…

- „Vin de 30 de ani aici, de cand l-au omorat. E si consatean de-al meu. A fost un om super. Nu cred ca se va mai naste presedinte ca Nicolae Ceausescu. El a creat locuri de munca, a dat locuinte populatiei, a tinut cu tara. Astazi este criticat, pentru ca lumea nu stie cum a fost pe timpul lui. Pe…

- O tanara care a ales sa isi aduca pe lume copilasul la un spital privat din municipiul Constanta a murit astazi la scurt timp dupa ce a nascut. Potrivit unor surse victima ar fi nascut normal desi in urma cu ceva timp a adus pe lume un copilas prin cezariana. In timpul interventiei de astazi ar fi suferit…

- Oana Zavoranu a dezvaluit inca de anul trecut ca iși dorește sa aiba un copil și ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anunțand care va fi renumerația pentru mama purtatoare. Vedeta casatorita cu Alex Ashraf, a decis ca este timpul…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Ieri, 84 de politisti tulceni au actionat pe drumurile europene, nationale si judetene pentru sprijinul in ceea ce priveste persoanele aflate in dificultate, accidentele rutiere sau autovehiculele care au ramas inzapezite pe raza judetului Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, au fost inregistrate 109 apeluri…

- Politia din Myanmar a deschis focul marti seara in vestul tarii asupra unei multimi de nationalisti budisti furiosi, omorand sapte manifestanti, intr-o regiune unde s-au inregistrat violentele impotriva minoritatii musulmane rohingya care au facut mii de morti si sute de mii de refugiati, relateaza…

- Parlamentari din Iran au avertizat marti ca ar putea izbucni revolte in universitatile din tara daca studentii arestati in timpul protestelor antiguvernamentale nu sunt eliberati imediat, relateaza DPA. Potrivit agentei de presa ISNA, 40 de deputati au trimis o scrisoare presedintelui Hassan Rowhani…

- Un jurnalist mexican din orașul Nuevo Laredo, aflat in apropiere de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis, in timp ce mergea cu mașina, cu fiica sa. Carlos Dominguez Rodriguez scria cronici politice, relateaza Reuters. „Jurnalistul era intr-o masina (…) insotit de fiica sa”, in centrul orasului Nuevo…

- Jurnalistul era din orașul mexican Nuevo Laredo, aflat aproape de frontiera cu SUA. Guvernatorul statului Tamaulipas a spus, potrivit AFP, ca este primul caz de acest tip din 2018. ”Condoleante familiei jurnalistului Carlos Dominguez Rodriguez, decedat sambata la Nuevo Laredo. Ma angajez…