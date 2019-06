Mexic: Șapte jurnaliști uciși în ultimele 6 luni Un jurnalist de investigație a fost ucis în Mexic, devenind a 7-a victima din presa de anul acesta, în una dintre cele mai periculoase țari din lume pentru jurnaliști, scrie The Guardian.



Norma Sarabia, o jurnalista în vârsta de 46 de ani care a fost amenințata cu moartea în timpul investigației sale legate de corupția din sistemul de poliție, a fost împușcata joi noapte, în timp ce se întorcea acasa în orașul Huimanguillo.



Comisia pentru drepturile omului din Mexic a anunțat ca Sarabia este cel del-al 149-lea jurnalist mexican

Sursa articol: hotnews.ro

