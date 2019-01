Mexic: Rata crimelor a atins un nou record n 2018/ Războiul drogurilor continuă Datele arata o creștere cu 15% a numarului de crime înregistrate în 2018 fața de anul precedent. Creșterea este pusa pe seama razboiului drogurilor și a altor piețe ilegale, informeaza The Guardian .

Rata crimelor din Mexic a atins un nivel record în 2018 pe fundalul unui razboi al drogurilor tot mai violent. Mai multe grupuri criminale se lupta pentru control în tot mai multe activitați ilegale.

Datele facute publice saptamâna aceasta de Secretariatul Național pentru Siguranța Publica arata ca 28 816 cazuri de omucidere au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

