Nou presedinte mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat luni crearea unei comisii de ancheta care sa faca lumina cu privire la disparitia a 43 de studenti in 2014, in sudul tarii, transmite AFP. Lopez Obrador a promis o ruptura cu trecutul in acest caz care a patat mandatul predecesorului sau Enrique Pena Nieto si a declansat un scandal international. 'Prin semnarea acestui acord, incepem procesul de cautare a tinerilor din Ayotzinapa. Acesta este angajamentul nostru si ne vom tine cuvantul', a declarat presedintele dupa semnarea decretului de constituire a comisiei. 'Sper ca…