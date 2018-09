Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat marti ca tara sa nu va face niciun compromis in cadrul negocierilor cu Statele Unite privind amendamentele cheie ale Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza Reuters.

- Canada ar putea fi exclusa din Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA), daca nu va fi facuta o intelegere corecta pentru Statele Unite, dupa decenii intregi de abuz, a scris, sambata, presedintele american Donald Trump, pe contul sau de Twitter, ...

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu este nevoie de Canada in Acordul Nord-American de Liber Schimb (NAFTA) si a avertizat Congresul sa nu se amestece in negocierile comerciale pentru ca in caz contrar va anula in totalitate acordul trilateral, transmite Reuters, citat de News.ro.”Nu…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a declarat miercuri ca tara sa ar putea ajunge la un acord cu Statele Unite pana vineri in privinta unei variante modernizate a Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza AFP si EFE. Trudeau a spus in cadrul unui eveniment desfasurat…

- Statele Unite ale Americii si Mexicul au ajuns luni la o intelegere pentru a revizui Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) si discutiile cu Canada urmeaza sa inceapa imediat, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters. ''Au numit acordul NAFTA.…

- Presedintele american, Donald Trump, vrea destramarea Uniunii Europene, acuza Guvernul de la Berlin, avertizând ca Germania nu se mai poate baza în totalitate pe Statele Unite în materie de securitate.