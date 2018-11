Un proiect de lege care vizeaza legalizarea marijuanei in Mexic a fost depus marti de catre partidul Morena, formatiunea presedintelui ales Andres Manuel Lopez Obrador, care a promis in timpul campaniei sale electorale ca va initia o dezbatere privind dezincriminarea drogurilor pentru a combate violentele legate traficul cu narcotice, relateaza miercuri AFP.



Autoarea proiectului este Olga Sanchez Cordero, senatoare si viitor ministru de interne in guvernul lui Lopez Obrador.



''Aceasta initiativa propune un model responsabil si adaptat la realitatea americana'',…