Mexic: Partidul lui Obrador a naintat un proiect de lege pentru legalizarea marijuanei

- Financial Times: KPMG nu va mai oferi servicii de consultanța clienților mari pe care ii auditeaza ● Investitorii incep sa se teama de creșterea datoriei publice americane ● The Times: Trump se foloseste de succesul la urne pentru a-l destitui pe Jeff Sessions din functia de procuror general ● The Guardian:…

- Parlamentarii ALDE au depus un proiect care instituie egalitatea în materie de salarizare între români si straini. Partidul a mai transmis ca s-a consultat în acest sens cu mediul de afaceri.

- Un proiect de lege care vizeaza legalizarea marijuanei in Mexic a fost depus marti de catre partidul Morena, formatiunea presedintelui ales Andres Manuel Lopez Obrador, care a promis in timpul campaniei sale electorale ca va initia o dezbatere privind dezincriminarea drogurilor pentru a combate violentele…

- Canada a devenit, pe 17 octombrie, al doilea stat din lume, dupa Uruguay, care a implementat o legislație ce permite existența unei piețe naționale a marijuanei . Prima zi de dupa legalizare a fost una aglomerata pentru cei care și-au dorit sa cumpere primele grame de canabis legal. Consumatorii acestui…

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat ca va analiza posibilitatea de legalizare a anumitor droguri, in cadrul unei strategii mai largi de combatere a saraciei si criminalitatii, transmite Reuters. Lopez Obrador, care isi va prelua mandatul la 1 decembrie,…

- Barbații din Romania și femeile din Ucraina beau cel mai mult: 8,2 unitați de alcool, barbații și 4,2 unitați de alcool, femeile - arata un studiu facut de Global Burden of Diseases, un proiect al Universitații Washington, Seattle.Statul va controla, prin Ministerul Finanțelor, cum folosesc…