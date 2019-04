Stiri pe aceeasi tema

- Un tir care transporta 40 de tone de bere in Mexic a provocat o adevarata isterie in randul localnicilor. Aceștia s-au imbulzit sa ia cutii și sticle cu alcool. Accidentul a avut loc pe drumul care leaga Campeche de Merida, in Mexic. in momentul in care tirul cu 40 de tone de bere s-a rasturnat, localnicii…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa introduca vineri o rezolutie care sa blocheze declararea starii de urgenta privind securitatea frontierei cu Mexic, anuntata de presedintele Trump, transmite joi Reuters preluata de Agerpres. Conform informatiilor furnizate de asistentii…

- Cinci persoane au fost impuscate mortal si alte cinci au fost ranite in statiunea turistica Cancun din Mexic, dupa ce atacatorii au intrat intr-un bar si au deschis focul, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Procurorii din statul Quintana Roo au informat ca atacul de sambata a avut loc in…

- Președintele american Donald Trump a criticat-o din nou vineri pe Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților, in contextul disputei privind finanțarea construirii zidului de la frontiera cu Mexic, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Cred ca (Nancy Pelosi, n.red.) este ceva foarte…

- Datele arata o creștere cu 15% a numarului de crime înregistrate în 2018 fața de anul precedent. Creșterea este pusa pe seama razboiului drogurilor și a altor piețe ilegale, informeaza The Guardian . Rata crimelor din Mexic a atins un nivel record în 2018 pe fundalul…

- Armata americana va extinde misiunea de susținere a securitații de-a lungul graniței SUA cu Mexic pana pe data de 30 septembrie, a anuntat luni Pentagonul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Președintele american Donald Trump a parasit miercuri discuțiile cu liderii Congresului privind finanțarea unui zid de frontiera cu Mexic și a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump se va deplasa joi la granita dintre SUA si Mexic, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, in contextul impasului in care se afla, din cauza problemei zidului de frontiera, negocierile vizand deblocarea administratiilor federale, transmit…