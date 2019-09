Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist britanic a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca a fost oprit de un politist de frontiera la un aeroport din Statele Unite si a fost acuzat ca face parte din ”presa fake news”, o expresie frecvent utilizata de presedintele Trump atunci cand vorbeste de relatari ale presei cu care nu este…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump au adoptat o declaratie comuna de intarire a parteneriatului strategic dintre cele doua tari. Printre subiectele care se r...

- Noul ambasador al SUA a ajuns vineri in Mexic, dupa ce postul a fost vacant timp de peste un an iar cele doua tari au reusit sa reduca tensiunile pe tema migratiei, relateaza dpa. "Vin aici sa ascult si sa invat", a declarat Christopher Landau, un avocat de 55 de ani fara experienta in diplomatie, la…

- Coreea de Nord a lansat o serie de timbre cu președintele american, Donald Trump. Prin acest gest, statul dictatorial vrea sa sarbatoreasca intalnirea spontana care a avut loc in luna iunie intre președintele Statelor Unite și liderul nord-coreean, Kim Jong-un, potrivit The Independent .

- Presedintele Donald Trump a salutat cu caldura marti ideea ca fiul presedintelui brazilian Jair Bolsonaro sa fie numit ambasador in Statele Unite, in contextul in care, in prezent, relatiile dintre cei doi lideri "reactionati" sunt mai bune ca niciodata, transmite AFP, potrivit Agerpres."Cred…

- Comitetul pentru relatii externe din Senatul american il va audia joi pe Adrian Zuckerman, nominalizat de presedintele Donald Trump pentru postul de ambasador al Statelor Unite in Romania. Audierea este prevazut...

- Adrian Zuckerman se va prezenta în fața Senatului pe data de 20 iunie. Daca acesta primi confirmarea Senatului în urma audierilor va deveni noul ambasador al Statelor Unite în România, înlocuindu-l pe Hans Klemm.