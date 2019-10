Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit in apropierea orasului Tecate, la aproximativ 50 km est de orasul Tijuana, situat in apropiere de frontiera, a fost depistat vineri dupa-amiaza si a fost controlat in proportie de 35%, conform Comisiei Nationale Forestiere CONAFOR. Incendiul a cuprins in jur de 14.000 hectare,…

- Suprafata de teren devastata in incendiile de padure din Indonezia pe parcursul lunii septembrie 2019 a depasit aria distrusa pe intreaga durata a anului 2018, potrivit datelor oferite luni de un oficial guvernamental, informeaza Reuters. Raffles Panjaitan, director interimar in cadrul Ministerului…

- Paisprezece politisti au fost ucisi luni intr-o ambuscada in statul Michoacan din vestul Mexicului, a anuntat Ministerul federal al Securitatii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Conform unor media locale, politistii au raspuns la un apel de salvare si au fost luati ca tinta de barbati inarmati…

- In doua județe din vestul țarii forțe impresionante intervin pentru stingerea unor incendii de padure. Pentru ca participa elicoptere, autospeciale cu sirenele in funcțiune și avioane, oamenii sunt rugați sa manifeste ... The post Incendii de padure in vestul țarii. Intervin avioane și elicoptere, oamenii…

- Trei echipaje de pompieri și unul SMURD din cadrul secției de pompieri Oravița au fost chemate sa intrvina de urgența dupa ce o unitate de primire turistica a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a mistuit o mare parte din ... The post Pensiune in flacari, in vestul țarii. VIDEO! appeared first on Renasterea…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a declarat ca va fi pace in Afganistan, dar a parut sa puna sub semnul intrebarii un posibil acord intre Statele Unite si talibani, afirmand ca natiunea isi va decide singura viitorul si nu cei din afara, relateaza duminica Reuters. Ghani si guvernul sau…

- Mii de militari si politisti au fost desfasurati in Indonezia pentru a ajuta la combaterea incendiilor de padure din cauza carora a fost declarata stare de urgenta in sase provincii de pe insula Sumatra si provincia Kalimantan din Borneo, a anuntat miercuri un reprezentant al departamentului pentru…

- Un autoturism in valoare de 70.000 de euro, care era cautat de autoritațile din Germania, a fost descoperit la granița din vestul țarii. Alerta a fost emisa de autoritațile germane chiar in ziua in care automobilul de lux a fost depistat de oamenii legii de la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac…