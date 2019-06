Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii au identificat peste 100 de persoane care au donat sange mai multi ani, insa doar o parte dintre acestia si-au confirmat prezenta la eveniment. Printre donatori se numara si patru persoane care au donat sange de 100 de ori, salvand astfel 300 de vieti. Toti cei care vor participa la eveniment…

- ■ acesta traieste acum in casa plutonierului major Dumitru Iustiuc ■ „boiereste“, tinind cont ca se lafaie in casa, in timp ce alti doi ciini locuiesc doar in curte ■ in urma cu opt ani, subofiterul Iustiuc si Kara au fost declarati cea mai buna echipa de salvare din tara ■ Cei care participa la […]…

- Nou-nascutul a fost ingropat sub un morman de gunoi langa o ferma din districtul Chumpuang, in provincia Nakhon Ratchasima, insa a fost gasit de Ping Pong in aceeasi zi, pe 15 mai.Cainele a inceput sa sape in pamant si sa latre, alertandu-si stapanul, un pastor, care a venit sa vada ce…

- Un caine a fost legat de viu și aruncat la gunoi. I-a fost legat botul, i-au fost legate picioarele, a fost bagat intr-un sac de rafie, iar sacul intr-o cutie. A fost aruncat pe fundul unui container, iar peste el au fost aruncate alte cutii. Oamenii au chemat pompierii și cainele a fost salvat. …

- Un macelar din Ploiesti este un erou mai putin obisnuit. A salvat sute de vieti pe parcursul mai multor ani. La o prima vedere, Florin Munteanu pare un cetatean ca oricare altul. De profesie macelar, barbatul de 42 de ani a devenit erou pentru sute de persoane un erou. A salvat de la moarte sute de…

- Cainele de culoare maro a inotat catre muncitori cand acestia l-au strigat si astfel a putut fi scos din apa. Nu se cunoaste cum a reusit cainele sa ajunga atat de departe in larg, insa se banuieste ca el ar fi cazut in apa dintr-un trauler. Muncitorii de pe platforma petroliera care…

- Asociatia formata de familiile victimelor Colectiv a lansat in mai multe scoli din tara o carte de colorat prin care elevii pot fi instruiti cum sa reactioneze in caz de incendiu. Lucrarea este gratuita si...

- O femeie din Hancesti, aflata in moarte cerebrala, a reusit sa salveze mai mai multe vieti. Copiii pacientei au decis sa doneze cateva din organele acesteia, pentru a ajuta alti oameni sa traiasca.