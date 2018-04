Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, dintre care cel putin sase politisti, au fost ucise duminica in cursul unei operatiuni ce viza reprimarea unei revolte dintr-o inchisoare din statul Veracruz, in estul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Revolta s-a produs in penitenciarul La Toma, situat in…

- Cel putin 12 palestinieni din Fasia Gaza au fost ucisi vineri de armata israeliana, intr-o infruntare tensionata, la frontiera, intre mii de manifestanti palestinieni si militari israeliani, care a degenerat in confruntari - unele dintre cele mai sangeroase din ultimii ani, relateaza AFP.Zeci…

- Cel putin 29 de civili au fost ucisi si alte zeci au fost raniti marti de un tir de rachete care a vizat o piata de la periferia estica a capitalei siriene Damasc, a relatat presa de stat, citata de AFP si...

- Zece politisti au fost raniti, iar sase persoane au fost arestate in cursul unor ciocniri in centrul Madridului, joi noapte, dupa decesul unui vanzator senegalez stradal, a anuntat vineri politia spaniola, scrie AFP.

- Cel putin 20 de civili, inclusiv femei si copii, au fost ucisi vineri in bombardamente ale fortelor turcesti impotriva orasului sirian Afrin (nord), relateaza agentia DPA. Bombardamentele, care au vizat zona rezidentiala Ashrafieh din oras, s-au soldat si cu 30 de raniti, a afirmat intr-un comunicat…

- Cel putin opt politisti au fost raniti joi seara, la Lyon, in urma unor incidente produse inaintea meciului dintre echipa locala Olympique si formatia rusa TSKA Moscova, din cadrul mansei secunde a optimilor de finala ale competitiei de fotbal Europa League, informeaza AFP.Potrivit politiei…

- Un tanar de 26 de ani supectat ca ar fi comis mai multe furturi din vile din zona Pipera a fost prins de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in timp ce incerca sa sparga un imobil din Voluntari. El este suspectat de comiterea a 15 furturi numai in judetul Ilfov, una dintre spargeri fiind data…

- Cel putin 25 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi si alti circa 200 au fost raniti in ultimele treizeci si sase de ore in bombardamente care au avut loc in enclava siriana rebela Ghouta Orientala, tinta unei ofensive a regimului, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO),…

- Crima socanta in urma cu putin timp. O mama si-a ucis fetita in varsta de numai patru ani, a inecat-o in cada si i-a taiat venele la ambele maini. O fetita de patru ani a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu…

- 10 oameni - protestatari si politisti - au fost raniti si cel putin 50 arestati sambata, la Kiev, in timpul ciocnirilor dintre politisti si protestatarii anticoruptie care au infiintat o tabara in apropierea Parlamentului, relateaza AFP. Zeci de sustinatori ai Mihail Saakasvili, fostul presedinte georgian…

- Atac armat la Central Michigan University din statul american Michigan. Cel puțin doua persoane au fost ranite, dupa ce o persoana a deschis focul in interiorul universitații. Totodata, atacatorul este in continuare liber, fiind cautat acum de autoritați. Potrivit presei americane, studenții au fost…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa își spuna punctul de vedere: "Tragedia este ca acest pacient de 55 ani a murit pe niște scari, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost cautat fara rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel…

- Cel putin 14 combatanti ai fortelor proguvernamentale siriene au fost ucisi in lovituri aeriene turce in enclava siriana sub control kurd Afrin (nord), a indicat vineri Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, lovituri aeriene au fost intreprinse noaptea…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. La scurt…

- Cel putin 250 de civili au fost ucisi in estul provinciei Ghouta din Siria in doua zile de bombardamente continue. Enclava, controlata de fortele rebele, este tinta unei campanii intense a aviatiei ruse, sprijinite de artileria siriana.

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Cel putin 24 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi miercuri in noi bombardamente ale regimului sirian in Ghouta Orientala, o enclava rebela situata aproape de Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Loviturile aeriene s-au concentrat asupra localitatii…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au atacat, duminica noapte, un convoi al unei militii proguvernamentale irakiene, in apropiere de orasul Kirkuk, omorand cel putin 12 membri ai militiei, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin patru oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati la un festival din orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.Incidentul armat a avut loc la…

- S-a facut dreptate la BORSA. “COLȚ ALB” a fost ARESTAT in urma cu puțin timp Ieri, 16 februarie, in baza probatoriului administrat, un barbatul de 38 de ani din Borsa a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. Acesta este cercetat de politisti pentru comiterea infractiunilor de lovire si alte violente…

- Autoritațile din statul mexican Veracruz au acuzat joia aceasta doi foști comandanți ai poliției statale cat și alți polițiști de rang inalt de faptul ca au constituit și organizat un grup infracțional care a rapit și probabil a ucis cel puțin 15 persoane.

- Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea Swat, a anuntat armata pakistaneza, intr-un comunicat.Atacatorul a vizat un teren de sport al armatei, in sectorul Kabal.Atentatul a fost revendicat de talibanii pakistanezi intr-un…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba…

- Accidentul a avut loc miercuri la o trecere la nivel cu calea ferata din zona Crozet, in statul Virginia. Un tren Amtrak in care erau congresmeni a lovit un camion. O persoana din camion a murit, iar alta este in stare grava in urma accidentului. In tren se aflau numerosi congresmeni care urmau sa ajunga…

- Cel putin 33 de civili au fost ucisi in ultimele 24 de ore in lovituri aeriene al;e regimului asupra provinciei Idlib (nord-vest) unde este in curs o operatiune militara impotriva jihadistilor, scrie AFP, care citeaza un ONG.

- 5 politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in Columbia, in explozia unei bombe. Dispozitivul artizanal fusese amplasat in fata unei sectii de politie din orasul Barranquilla si a fost declansat in momentul in care se facea schimbul de tura, iar locul era plin de agenti.

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- Un clip filmat de cadeții unei școli de transport aerian din Rusia, care a stârnit un mare scandal, este acum imitat, în semn de susținere, de alți oameni, în special studenți, din întreaga țara.

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan si Afganistan,…

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit rtv.net.

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un tren de marfa a deraiat joi intr-o suburbie a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, anunta autoritatile locale, citate de site-ul de stiri Milenio.com.

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata cand presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri rezidentiale intr-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza Reuters.…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Bilant sangeros in Iran dupa cateva zile de proteste antiguvernamentale: cel putin 21 de oameni au fost ucisi. Printre ei se numara si un politist. Initial, manifestatiile aveau revendicari de natura economica, dar au degenerat rapid.