- Parlamentul britanic a respins joi cu o larga majoritate amendamentul prin care se solicita ca in motiunea propusa de guvern pentru amanarea Brexitului sa se prevada si organizarea unui al doilea referendum pe tema iesirii din UE. O majoritate de 334 de deputaţi au votat împotriva acestui…

- Parlamentarii britanici au respins masiv un amendament H, care cerea amânarea Brexitului pentru organizarea unui al doilea referendum, cu 334 de voturi la 85. Amendamentul fusese depus de Sarah Wollaston de la Grupul Independent. Deputații voteaza în continuare. Parlamentul…

- Senatul american condus de republicani a aprobat miercuri o rezoluție care va pune capat sprijinului acordat de SUA pentru coaliția condusa de Arabia Saudita în razboiul din Yemen, într-o respingere a politicii președintelui Donald Trump fața de regat, scrie Reuters.Votul a fost de 54…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus vineri rezolutia, facand astfel primul pas in contestarea dorintei presedintelui republican de a lua bani alocati de Congres pentru alte activitati si de a-i folosi pentru a finanta constructia zidului. Nancy Pelosi este increzatoare ca rezolutia…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns la Parlament si se afla in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Premierul va participa la votul final asupra proiectelor Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, care va fi dat in sedinta comuna…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a spus frecvent ca parlamentarii fac scut impotriva infractorilor. In sensul ca nu intotdeauna plenul Senatului sau Camerei Deputaților aproba punerea sub ancheta a unora dintre aceștia, in urma solicitarilor procurorului general. De ce nu le aproba la foc automat acești…

- Președintele american Donald Trump a parasit miercuri discuțiile cu liderii Congresului privind finanțarea unui zid de frontiera cu Mexic și a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters.

- Mii de persoane au participat vineri seara la o noua serie de proteste fața de reforma in domeniul muncii realizata de Guvernul Viktor Orban, pachetul legislativ fiind calificat de critici drept "legi ale sclaviei", informeaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Pe langa demonstrația…