- Sapte persoane au fost ucise de gloante intr-un bar din statiunea balneara Playa del Carmen din estul Mexicului, un atac probabil legat de traficul de droguri, au anuntat luni autoritatile, informeaza France Presse, relateaza Agerpres."Sase persoane au fost ucise pe loc si una a decedat in…

- Thailanda devine prima tara asiatica ce legalizeaza canabisul in scop terapeutic, lansandu-se pe o piata dominata in prezent de tari precum Canada, Australia si Israel, potrivit Le Figaro. Adunarea...

- Politia Romana a participat la cea de-a XVI-a actiune internationala a Retelei europene a fortelor de politie transporturi (RAILPOL), denumita „RAIL ACTION DAY – 24 BLUE”, organizata simultan in Europa, pentru siguranta transporturilor feroviare. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, la actiune…

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat miercuri ca se va sprijini pe armata in lupta impotriva crimei organizate si ca intentioneaza sa infiinteze o garda nationala, informeaza joi AFP."Am decis sa ne sprijinim pe fortele armate si sa formam o garda nationala…

- Locuința lui Liviu Andronache, buzoianul cunoscut in lumea interlopa drept „Vanghele”, este vizitata in aceasta dimineața de polițiști. Reprezentanții IPJ Buzau au confirmat ca exista o acțiune in derulare, insa au precizat ca se va reveni cu precizari in cursul zilei de astazi. De-a lungul timpului,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a publicat duminica raspunsul Ministerului Finanțelor privind datoria publica a Romaniei, care arata ca in primele șase luni ale anului a fost atrasa de pe piața externa suma de peste 2 miliarde de euro și 1.2 miliarde de dolari.„Cifrele oficiale ale imprumuturilor…