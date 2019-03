​Mexic: Atac armat într-o discotecă, 15 persoane au fost ucise Un atac armat a avut loc într-o discoteca din statul Guanajuato (centrul Mexicului), 15 fiind ucise și alte patru ranite, a anunțat parchetul local, citat de AFP.



Potrivit primelor informații, mai mulți barbați înarmați au intrat în noaptea de vineri spre sâmbata în discoteca "La Playa" din orașul Salamanca și au deschis focul împotriva clienților și personalului, care încercau sa fuga.



Nu se cunosc deocamdata cauzele atacului.



Acest schimb de focuri vine în condițiile în care o vasta operațiune a forțelor de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte cinci persoane au fost ranite dupa ce atacatorii au deschis focul in clubul La Playa din orasul Salamanca (statul Guanajuato, centru), potrivit cotidianului Milenio, care se refera la surse din domeniul securitatii. Conform unor investigatii initiale, un grup de indivizi inarmati si cu…

- Protestatarii au purtat steaguri tricolore si ale UE si pancarte cu mesaje precum "Demisia tuturor penalilor din Parlament" sau "Jos Guvernul". De asemenea, ei au scandat, printre altele, "Nu cedam, nu capitulam", "Jos cenzura", "România, trezeste-te",…

- Bilantul victimelor exploziei oleoductului din centrul Mexicului a crescut la 125 de morti, anunta autoritatile, care precizeaza ca exista in continuare raniti spitalizati, relateaza AFP.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise in violente in ultima saptamana, in Venezuela, dintre care 26 de persoane au fost ucise in tiruri ale fortelor proguvernamentale, a anuntat marti un purtator de cuvant al Inaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR), relateaza Reuters, relateaza…

- Manifestatiile din Venezuela impotriva presedintelui Nicolas Maduro s-au soldat cu 35 de morti si 850 de persoane au fost arestate intr-o saptamana, potrivit unui nou bilant furnizat luni de mai multe ONG-uri, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Avem numarul verificat, cu nume, prenume, loc…

- Cel putin 65 de persoane au fost ucise intr-un atac comis luni de talibani impotriva unei baze a serviciilor de informatii militare in centrul Afganistanului, a declarat marti un oficial afgan, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Am scos 65 de cadavre de sub daramaturi", a declarat Mohammad…

- Sapte persoane au fost ucise de gloante intr-un bar din statiunea balneara Playa del Carmen din estul Mexicului, un atac probabil legat de traficul de droguri, au anuntat luni autoritatile, informeaza France Presse, relateaza Agerpres."Sase persoane au fost ucise pe loc si una a decedat in…

- CRACIUN in TEROARE. Atentat terorist de ultima ora! Mai multe persoane ucise si zeci de raniti Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite marti, in Irak, in explozia unei masini-capcana in orasul Tal Afar, un fost bastion al gruparii Statul Islamic (SI), in nordul tarii, a anuntat…