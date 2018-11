Stiri pe aceeasi tema

- Mexic va deporta un grup de aproape 500 de imigranți care au incercat sa treaca granița "in mod ilegal și violent" in Statele Unite, a informat duminica Ministerul mexican de Interne printr-un comunicat, relateaza site-ul postului BBC citat de Mediafax.

- Coreea de Nord a anuntat vineri ca va deporta un cetatean american care a fost retinut pentru ca a intrat ilegal in aceasta tara, aceasta actiune parand sa aiba rolul de a stimula dialogul cu Statele Unite, informeaza agentia The Associated Press.

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa-i puna in ”orase de corturi” si sa-i opreasca cu peste 5.000 de militari - a caror trimitere la frontiera a fost anuntata de armata - pe migrantii din caravana din America Centrala ce fug din calea violentei si saraciei din tarile lor si se indreapta catre…

- Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia Associated Press si publicatia Montreal Gazette. Politia de Frontiera din Statele Unite a depistat marti doua femei si doi copii care traversau…

- Peste 50 de migranti au fost descoperiti, marti, ascunsi intr-un TIR ce transporta butoaie cu miere in Germania si urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I.