Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist mexican, care scria despre politie in statul plin de violenta Guerrero, a fost gasit mort in portbagajul unei masini, avand semne de tortura si ca a fost impuscat, a informat politia marti, conform Reuters.Mexicul este una dintre cele mai periculoase tari pentru jurnalisti, insa…

- Saptamana trecuta, medici legisti din Creta au calificat drept omucidere moartea lui Eaton. Eaton, biolog de profesie, se afla pe insula pentru a participa la o conferinta stiintifica la Academia Ortodoxa din Creta si a fost data disparuta in 2 iulie, cand au fost lansata operatiuni de cautare. Corpul…

- "Statele Unite sunt generoase, dar complet coplesite de povara creata de sutele de mii de straini arestati la granita sudica", a declarat ministrul justitiei Bill Barr, intr-un comunicat care anunta implementarea, incepand de marti, a acestei noi reguli. Potrivit ministrului, aceasta reglementare…

- Cum s-a desfașurat crima din Bragadiru, ce se cunoaște pana acum Manuela a fost ucisa, potrivit datelor de pana acum, de prietenului iubitului sau. Cei doi baieți vorbisera despre jaf, dar susțin ca nu se gandisera deloc la crima, ci doar la jaf. Iubitul Manuelei, in varsta de 26 ani, a…

- Mai multi candidati la nominalizarea din partea democratilor au criticat politica presedintelui Donald Trump privind imigratia, in special prin prisma efectelor asupra situatiei de la frontiera cu Mexicul. In colimator s-au aflat de asemenea atitudinea actualei administratii republicane fata de aliatii…

- Un ziarist și militant anticorupție care a fost batut de persoane necunoscute în mai în centrul Ucrainei a murit în urma ranilor, a anunțat poliția, citata de AFP. Atacat violent în 4 mai în orașul Cerkassy, Vadim Komarov a fost grav ranit la cap și se afla în…

- Actul de inculpare in care procurorul reclama o pedeapsa cu inchisoarea de la doi la cinci ani a fost acceptat joi de un tribunal din Istanbul, a precizat Bloomberg.Cei doi jurnalisti, Kerim Karakaya si Fercan Yalinkilic, sunt acuzati, in urma unei plangeri depuse de Agentia de reglementare…

- Cei sapte jurnalisti lucrau pentru publicatia Ozgur Gundem, inchisa printr-un decret-lege in 2016 sub acuzatia de propaganda pentru Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), in conflict armat impotriva statului turc.In total, 24 de jurnalisti de la Ozgur Gundem au fost judecati in cadrul…