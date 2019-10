Mexic: 15 morţi într-o confruntare între civili înarmaţi şi militari Potrivit unui purtator de cuvant al autoritatilor, militarii au raspuns unui apel primit pe numarul de urgenta 911 si cand se indreptau spre locul indicat "civili inarmati au lansat atacul, iar soldatii au ripostat", citeaza Agerpres. In urma confruntarii, si-au pierdut viata un militar si 14 civili inarmati. Apelul de urgenta alerta asupra prezentei unor oameni inarmati in municipiul Tepochica, aflat la 5 km de Iguala, al treilea oras ca importanta din statul Guerrero. Procurorul general al acestui stat s-a deplasat la locul confruntarii, demarand primele investigatii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

