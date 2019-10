Mexic: 14 poliţişti au fost ucişi într-o ambuscadă Conform unor media locale, politistii au raspuns la un apel de salvare si au fost luati ca tinta de barbati inarmati la sosirea lor la fata locului, intr-o suburbie a orasului Aguililla. Acesti barbati erau ascunsi din cursul diminetii in vehicule blindate cand au ajuns politistii, tot conform mai multor media din regiune, care precizeaza ca au fost proferate amenintari din partea unor grupuri armate asupra autoritatilor, inainte de acest atac. 'Paisprezece politisti au murit in atacul care s-a produs in orasul Aguililla', in Michoacan, a transmis Ministerul pentru Securitate Publica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

