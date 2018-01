Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Liderul Partidului Miscarea Nationalista (MHP) din Turcia a anuntat luni ca partidul sau va sustine tabara presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale de importanta critica din noiembrie 2019, informeaza dpa. "MHP nu va inainta un candidat la presedintia tarii.…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus, sambata, ca a fost de acord cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, ca "dificultatile si neintelegerile" cu Germania trebuie sa fie rezolvate prin dialog si cooperare, relateaza Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ungaria ii solicita Uniunii Europene sa accelereze negocierile de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar si ar dori ca negocierile de aderare sa se incheie in cel mult patru ani, a declarat marti, la Podgorica, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Budapesta este un sustinator…

- Autoritatile de la Istanbul au arestat un presupus membru al gruparii extremiste Statul Islamic (SI), acuzat de planuirea unor atacuri in Europa, a relatat agentie de presa de stat Anadolu, citata de dpa. Barbatul arestat, cetatean sirian, a fost retinut luna trecuta la Istanbul in drumul…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat miercuri, in cadrul summitului Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) de la Istanbul, ca toate statele lumii trebuie incurajate sa recunoasca Ierusalimul de Est drept capitala statului palestinian, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un procuror turc a cerut luni pedepse cu inchisoarea pe viata pentru trei jurnalisti judecati in legatura cu lovitura de stat esuata din iulie 2016 din Turcia, a informat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Fratii Ahmet si Mehmet Altan, precum si jurnalista Nazli Ilicak, sunt acuzati ca ar fi…

- Prim-ministrul Pavel Filip si Secretarul General adjunct NATO, Rose Gottemoeller, aflat într-o vizita oficiala în tara noastra, au participat astazi la inaugurarea Oficiului de Legatura NATO în Republica Moldova. Ceremonia a fost precedata de întrevederea bilaterala dintre…

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, în cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan în încalcarea embargoului american impus Iranului. Procurorul…

- Ministrul turc pentru Afaceri Europene, Omer Celik, a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu manifesta aceeasi solidaritate cu Turcia în lupta împotriva organizatiilor teroriste FETO si PKK, asa cum se întâmpla în cazul Stat Islamic, relateaza site-ul agentiei Anadolu.…

- Fostul prim-ministru Ion Sturza sustine ca Uniunea Europeana nu vrea sa includa astazi pe agenda sa o eventuala integrare a Republicii Moldova. Mai mult, ex-premierul a mentionat ca ar fi o sinucidere pentru politicienii europeni care ar pleda pentru extinderea UE, scrie Adevarul.ro.

- Turcia si Uniunea Europeana vor aprofunda cooperarea in sfera contraterorismului pentru a combate ascensiunea curentelor teroriste, au anuntat, miercuri, oficialii Uniunii Europene si ai Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Oficiali ai Turciei si ai Uniunii Europene au avut marti…

- Republica Moldova susține eforturile de dezvoltare a cooperarii în cadrul inițiativei „Un Circuit, un Drum" și încurajeaza promovarea parteneriatelor care permit statelor din regiune sa obtina beneficii în urma globalizarii economice. Declarația a fost facuta astazi…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Autoritatile turce cred ca „numarul doi“ al puciului esuat anul trecut se afla in Germania si au pregatit marti o cerere de extradare care sa fie transmisa Berlinului, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP.

- Autoritatile turce au arestat joi 60 de fosti oficiali in domeniul securitatii, suspectati de legaturi cu autorii tentativei de lovitura de stat de anul trecut din Turcia, informeaza agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Autoritatile au emis mandate de arestare pentru…

- In cadrul celei de-a noua intruniri, Consiliul de Stabilizare si Asociere a precizat ca Albania "a progresat in vederea indeplinirii criteriilor pentru aderare la UE si, in ansamblu, progresul constant a fost inregistrat in cele cinci domenii prioritare pentru deschiderea negocierilor de aderare".Consiliul…

- Ministrii spanioli al apararii si de externe au alertat luni, in cadrul unei reuniuni cu omologii lor din Uniunea Europeana, in legatura cu ''dezinformarile'' pe internet referitoare la criza catalana, care provin, in opinia lor, ''de pe teritoriul rus'', relateaza AFP. ''Voi aborda problema referitoare…

- Colegiul Tehnic de Transporturi Auto (CTTA) din Drobeta Turnu Severin a participat pentru al doilea an consecutiv la proiectul de parteneriat strategic, finantat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus și intitulat “Efectele activitatii umane asupra dezastrelor naturale”. Cele sapte scoli partenere…

- Autoritatile turce au arestat vineri 82 de cetateni straini, suspectati de legaturi cu gruparea Statul Islamic si care planuiau sa se duca in Siria, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP. Persoanele arestate, pe a caror nationalitate Anadolu nu o precizeaza, sunt suspectate de asemenea…

- Președintele Libanului, Michel Aoun, și-a exprimat vineri ingrijorarea in legatura cu informațiile referitoare la situația lui Saad Hariri, care a demisionat din funcția de premier al țarii sambata, cand se afla in Arabia Saudita, relateaza agenția Reuters. Potrivit unor surse prezidențiale…

- Autoritatile turce au arestat joi peste o suta de presupusi membri ai organizatiei teroriste Statul Islamic la capatul unei operatiuni desfasurate in imprejurimile Ankarei, transmite agentia de presa Anadolu, citata de AFP.

- Presedintele polonez a precizat ca legea fundamentala a tarii sale nu a fost adaptata schimbarilor politice din ultima perioada, adaugand ca Polonia a trecut prin numeroase schimbari mai ales dupa aderarea la NATO si la UE. Potrivit afirmatiilor lui Duda, Constitutia Poloniei contine ”numeroase…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- Poliția turca a efectuat raiduri impotriva unor presupuși susținatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in șapte provincii și a reținut 94 de persoane, intre care 50 de cetațeni straini, a relatat agenția de presa de stat Anadolu, citata de DPA. Dintre strainii reținuți,…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, și omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discuție telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activiști ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agenția de presa dpa. Potrivit purtatoarei de cuvânt…

- Omer Celik, ministrul turc pentru Afaceri Europene, a declarat, miercuri, ca o decizie de suspendare sau de oprire a negocierilor pentru aderarea Turciei la UE ar reprezenta un ”act sinucigas” pentru Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Daca decizia blocului european,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan spune ca aderarea Turciei la Uniunea Europeana ar putea contribui la depasirea problemelor cu care se confrunta spațiul intracomunitar, relateaza site-ul agentiei Anadolu, citat de Mediafax . “Escaladarea xenofobiei nu va aduce beneficii nimanui. Visul de putere…

- "Turcia nu depinde de Europa, de fapt Europa este cea care este dependenta", a apreciat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un discurs sustinut la Ankara, el considerand totodata ca aderarea tarii sale la Uniunea Europeana este o solutie pentru "problemele cronice" ale blocului comunitar…

- 'Poporul turc nu mai sprijina acest proces (de aderare la UE) pentru ca exista dezamagire și resentimente din cauza unei asemenea ascensiuni a islamofobiei și a prezentarii denaturate a Turciei', a declarat ministrul Cavusoglu la Istanbul, intr-un discurs ținut cu prilejul unui forum internațional…

- Președintele Klaus Iohannis participa in perioada 19-20 octombrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. Potrivit unui comunicat de presa, in cadrul intalnirii liderilor europeni vor fi discutate, in principal, subiecte privind migrația, agenda digitala a Uniunii, securitatea și apararea,…

- Germania intentioneaza sa propuna celorlalte state membre ale Uniunii Europene o reducere a ajutoarelor oferite Turciei in cadrul programelor privind o posibila aderare a acesteia la blocul comunitar, Berlinul manifestandu-si deja dorinta ca negocierile de aderare cu Turcia sa fie sistate, aceasta…

- "Avand in vedere importanța acestui subiect pentru Uniunea Europeana și in special pentru Romania, președintele Romaniei a apreciat ca este necesara o astfel de discuție in cadrul CSAT", a spus purtatorul de cuvant al șefului statului, Madalina Dobrovolschi, saptamana trecuta, precizand ca reuniunea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri o decizie din partea Uniunii Europene cu privire la aderarea sa la blocul comunitar, cu o saptamana inainte de un summit la care liderii UE urmeaza sa abordeze aceasta chestiune, relateaza dpa. "Prezentati-va pozitia si sa terminam cu aceasta…

- Autoritațile turce au emis mandate de detenție pentru 115 persoane, din 15 provincii, suspectate ca ar avea legatura cu tentativa de puci eșuata din 2016, a anunțat vineri agenția turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Operațiunea a avut drept scop spargerea ''structurii financiare''…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat ca nu exista probleme in legatura cu preconizata achizitie de catre Ankara a unor sisteme rusesti de rachete sol-aer S-400 si ca au avut loc de asemenea convorbiri in legatura cu sistemul S-500, au relatat vineri Haberturk si alte cotidiane turcesti,…

- Republica Moldova nu va primi invitatie de aderare la Uniunea Europeana in urmatorii 20-30 de ani. Declaratie a fost facuta de catre fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, in cadrul emisiunii In Profunzime, moderata de Lorena Bogza.