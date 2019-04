Metrourile din București au program special de Înviere Program special al metrourilor, in noaptea de Inviere: pana la ora 1.00, garniturile vor circula la un interval de 10 minute; liniile de tramvai 1/10 si 41 vor functiona pe intreg parcursul noptii, relateaza News.ro. Citește și: CARNAGIU pe DN1! Accident rutier MORTAL: doi copii au murit, iar parinții lor se afla in stare grava - FOTO-VIDEO Metrorex anunta ca, in noaptea de Inviere, garniturile vor circula la un interval de aproximativ zece minute, pana la ora 1.00, ulterior circuland cu o frecventa de 20 de minute. Totodata, liniile de tramvai 1/10 si 41 vor functiona pe intreg… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

