- Circulatia metroului de Pasti Foto arhiva Garniturile de metrou vor circula la un interval de aproximativ 10 minute în noaptea de Înviere, în intervalul orar 23:00 - 1:00, iar ulterior, pâna la ora 5:00, la un interval de 20 de minute, informeaza Metrorex într-un…

- In perioada premergatoare si pe timpul Sfintelor Sarbatori Pascale, efectivele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” al judetului Brasov sunt angrenate intr-o serie de activitati menite sa asigure nivelul de protectie si siguranta al cetatenilor si evitarea producerii unor evenimente…

- Producatorul elvetian de material rulant Stadler Rail Management AG a depus, marti, 2 aprilie, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) o sesizare la licitatie Metrorex pentru trenurile care ar urma sa circule in Drumul Taberei,...

- Compania Siemens a pierdut, in 4 martie, procesul intentat Metrorex și Alstom prin care contestau rezultatul unei licitații facute de regia de stat in 2017(rezultat comunicat aprilie 2018) pentru achiziționarea sistemului de automatizare trafic pentru M5(Metroul de Drumul Taberei), care a desemnat caștigator…

- Lucrarile la Magistrala 5 de metrou vor fi finalizate in totalitate pana in septembrie-octombrie, potrivit directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu. Acesta spune ca lucrarile la partea tehnica a...

- Asteptat de 4 ani de sute de mii de oameni, metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ar putea fi dat in exploatare abia anul viitor - daca pana in iulie instanta nu da o decizie la ultima contestatie. Este pentru prima dată, când conducerea Metrorex recunoaşte oficial acest lucru.…