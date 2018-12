Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile metroului bucurestean vor circula, pe toate magistralele, conform graficelor pentru week-end si sarbatori legale in zilele de 25, 26, 29, 30 decembrie 2018 si 1, 2 ianuarie 2019, se arata intr-un comunicat de presa al companiei Metrorex, transmis miercuri AGERPRES. In zilele de 24, 27, 28,…

- Liviu Dragnea participa, sambata, la parada de 1 Decembrie, in ciuda faptului ca zilele trecute a anunțat ca nu va merge la niciun eveniment organizat cu ocazia Centenarului din cauza unor recomandari medicale. Președintele Camerei Deputaților a urcat in tribuna alaturi de Viorica Dancila și Calin Popescu…

- Metrorex spune, intr-un comunicat de presa transmis joi, ca, din respect pentru cel mai important moment de unitate din istoria poporului roman, in acest an a pus in vanzare 10 milioane de cartele speciale cu simboluri ale Centenarului și a pus la dispoziția calatorilor pe magistralele 1, 2 și 3 doua…

- Potrivit unui comunicat transmis duminica de PMB, primarul general solicita factorilor responsabili sa solutioneze in cel mai scurt timp problemele aparute in relatia dintre sindicate si autoritatile statului. „Fac apel la responsabilitatea si profesionalismul reprezentantilor Ministerului Transporturilor…

- Trenurile de metrou nu vor circula joi dimineata, in intervalul orar 4:00 - 6:00, in urma declansarii unei greve de avertisment de catre Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM), informeaza Metrorex. "Administratia Metrorex a fost notificata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) cu…

- Joi dimineatE, timp de douE ore, niciun tren de metrou nu va circula in CapitalE. Este vorba de intervalul orar cuprins intre 04:00 xi 06:00. Dexi sunt multi bucurexteni care folosesc acest mijloc de transport in comun la primele ore ale diminetii, decizia a fost luatE din cauza unei greve declanxate…

- Angajații Metrorex declanșeaza greva de avertisment, joi, 15 noiembrie, intre orele 4 și 6. Reprezentanții Unitații Sindicatul Liber Metrou (USML) au anunțat conducerea Metrorex despre protest. „In aceasta perioada trenurile de metrou nu vor circula. Conducerea Metrorex isi manifesta disponibilitatea…

- "Buna dimineta in Bucuresti! Toate trenurile de pe magistrala Pipera sunt blocate. Lumea agitata, de, ora de varf. Metroul sta plin de oameni, alte doua cel putin s-au adunat pe peron. O doamna striga disperata la omul din cabina "Ce vreti? Sa va omoram?". Omul ridica din umeri si deschide usa "Nu…