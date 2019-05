Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 26 de ani a fost prins de polițiștii de la Secția 2, in 13 aprilie, pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. A fost oprit pentru un control, insa mirosea a alcool, iar oamenii legii l-au pus sa sufle in etilotest. Rezultatul indicat de aparat a fost de 0,94 miligrame de alcool pur per…

- Calin Dobra, președintele PSD Timiș, l-a atacat joi, 4 aprilie pe Nicolae Robu. Dobra susține ca liderul PNL Timiș ar incalca legea, pentru ca a montat mai multe panouri electorale in intersecții din Timișoara, iar șoferii nu au vizibilitate. “Vreau sa-i transmit președintelui PNL Timiș sa respecte…

- Polițiștii locali susțin ca primesc tot mai multe sesizari de la timișoreni cu privire la vehiculele abandonate, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre mașini transformate in adevarate focare de infecție, care ocupa aiurea locurile de parcare din oraș. „Pe o singura strada din…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu a declarat joi, la Timisoara, ca legea care-l face pe liderul PSD, Liviu Dragnea, "patronul comisiei privind elaborarea strategiei pentru Romania 2040" este un proiect mort din fasa,...

- Culmea demagogiei: Cand guvernezi, o faci in primul rand pentru țara, nu pentru tine! Cu tupeul sau devenit proverbial președintele - „frana” arunca responsabilitatea gesturilor sale de fronda indecenta asupra adversarilor politici. Dupa ce a promulgat de nevoie (era ultima zi) legea bugetului asigurarilor…

- Acțiunea de protest, care se va desfașura vineri, 8 februarie, de la ora 10, in fața Palatului Administrativ din Timișoara (sediu al Consiliului Județean Timiș și al Instituției Prefectului) are loc „in urma taierii fondurilor de la bugetul central pentru salariile de asistenți personali,…

- Compania E-Distribuție Banat va investi zece milioane de euro pentru constructia unei stații de transformare noi la Dumbravița, in nordul municipiului Timișoara. In urma acestei investitii se urmareste imbunatațirea calitatatii serviciului de distribuție și a siguranței in alimentarea cu energie electrica.…