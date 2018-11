Metroul pana la Otopeni, finantat de Comisia Europeana doar pe jumatate. Licitatia, lansata in primul trimestru din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a hotarat ca Magistrala de metrou M6 (1 Mai - Aeroportul Otopeni) va avea finantare europeana nerambursabila asigurata doar pe jumatate din distanta, adica doar pana la Statia Tokyo (zona Mall Baneasa). Au fost sase argumente prin care CE a explicat de ce a luat aceasta decizie, scrie…

- Comisia Europeana a decis ca magistrala de metrou are ar urma sa asigure legatura intre aeroportul Otopeni și magistrala M4 sa primeasca finanțare nerambursabila doar pentru jumatate din distanța necesara. Romania va organiza 4 partide de la CE din 2020. Trei meciuri din faza grupelor și un meci de…

- Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare a lansat licitația pentru realizarea unei platforme nationale integrate wireless care sa asigure internet wi-fi in scolile gimanziale din toata tara. Totul la o valoare impreionanta: valoarea estimativa a contractului…

- "Am reusit si in acest an, printr-o justificare corecta la Comisia Europeana, sa dam fermierilor din Romania subventia in procent de 70% din plata respectiva. Peste tot cu 70%, in asa fel incat lucrurile sa mearga ca si anul trecut", a precizat Petre Daea, la Valea lui Mihai, unde a participat la…

- Proiectul Magistralei 6 de metrou (1 Mai - Otopeni) va beneficia de finantare din partea Comisiei Europene, in prezent desfasurandu-se negocieri privind valoarea maxima a fondurilor nerambursabile ce vor fi alocate prin Programul Operational Infrastructura Mare, informeaza Ministerul Transporturilor.…

- Metroul pana la Otopeni va primi finantare europeana. Un anunt in acest sens a venit joi din partea Ministerului condus de Lucian Sova. Concret, Ministerul Transporturilor a dat de veste: “Comisia Europeana a anuntat Ministerul Transporturilor ca va finanta proiectul legaturii de metrou cu Aeroportul…

- Ministerul Transporturilor a anuntat, joi, ca Magistrala 6 de metrou, care ar urma sa faca legatura intre zona 1 Mai si Aeroportul Otopeni, va fi finantata de Comisia Europeana, in prezent avand loc negocieri in acest sens. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Transporturilor remis…

- Conform specialistiilor din Ministerul Transporturilor, valoarea estimata a lucrarilor pentru linia de metoru 1 Mai-Otopeni este de circa 1,2 miliarde euro. "Se deruleaza o licitatie cu precalificare, dupa aceea urmeaza etapa finala, unde sunt prezentate ofertele tehnice si financiare. Cel mai probabil,…