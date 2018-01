Metroul Drumul Taberei, amanat, din nou. Cand va fi gata?

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa amane sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Magistratii au dat ca termen data de 8 februarie.Citeste si: Un lider PNL iese…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au avut o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD. Liviu Dragnea a anuntat ca termenul de depunere a formularului va fi amanat pana in 1 martie. Guvernul va urma sa dea o ordonanta, in prima sedinta,…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca este posibil ca CEx de luni, sa fie amanat. "Listele nu au fost finalizate, a fost o procedura interna mai mult decat democrata de data aceasta. In ordinea caștigarii alegerilor din 2016, județele au venit și au propus…

- Varianta de ocolire Timișoara Sud constituie, fara indoiala, un exemplu de manual, predat in cadrul lecției despre bataia de joc fața de contribuabili. Fara indoiala, exista și un asemenea capitol prin carțile dupa care invața politicienii romani sa conduca țara. Reluand pe scurt povestea, vom reaminti…

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Circulatia cu metroul a inregistrat intarzieri miercuri la pranz, dupa ce un calator a avut nevoie de interventia medicilor in statia Eroilor, informeaza Metrorex intr-un comunicat de presa. "Informam publicul ca astazi, 10.01.2018, la ora 12:35, in trenul de metrou aflat in statia Eroilor, linia 3,…

- Premierul Tudose, in prima ședința de Guvern din 2018: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca liniștit in mod cert nu va fi, a spus șeful Executivului, in contextul tensiunilor aparute inca de la inceputul anului, privind restructurarea guvernamentala și criza din Mnisterul de Interne. ”Este prima…

- Simona Halep, locul I WTA, trebuia sa joace, de la ora 8:00, finala turneului de la Shenzhen, cu detinatoarea trofeului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6. Numai ca meciul a fost amanat, din cauza ploii.Organizatorii anunța ca partida s-ar putea relua…

- Din totalul politistilor angrenati suplimentar, peste 5.100 sunt politisti de ordine publica, aproape 1.400 sunt de la rutiera, iar restul sunt de la celelalte structuri, respectiv politia transporturi, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, luptatori de interventie rapida…

- "Din stația de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre stațiile Brancuși și Raul Doamnei sau spre Valea Ialomiței printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru…

- „Metrorex – n-ai invațat nimic din tragedia de saptamana trecuta!!!”: povestea despre ignoranța și indiferența umana postata de o romanca, devenita virala pe rețelele de socializare, a fost distribuita de mii de internauți.

- CNAIR: Autostrada Sebeș-Turda, Loturile 3 și 4 vor fi recepționate in ianuarie și mai 2018. Zilele trecute, CNAIR a explicat de ce a amanat deschiderea Autostrazii Sebes-Turda, loturile 3 si 4. Acestia sustin ca receptia pe cele doua loturi va avea loc in ianuarie, respectiv mai 2018. „Pentru lotul…

- Politrucii de partid, amantele, lipitorii de afișe și sponsorii din alegeri vor putea primi in curand noi funcții calduțe la stat, dupa ce Parlamentul a aprobat o lege prin care companiile de stat nu vor mai avea management profesionist. Sunt vizate societațile importante ale statului. Inițial, erau…

- Procesul jihadistului francez Salah Abdeslam prevazut luni la Bruxelles cu privire la un schimbe de focuri in capitala belgiana in maerie 2016, in timpul fugii acestuia, ”va fi amanat” la o data ulterioara, a anuntat vineri tribunalul intr-un comunicat, relateaza AFP.Aceasta prima infatisare…

- Pentru evitarea unor evenimente neplacute, Metrorex in colaborare cu Politia Metrou recomanda tuturor calatorilor pastrarea distantei fata de marginea peronului, marcata cu o linie de siguranta. In acest sens se transmit anunturi mai dese prin instalatiile de sonorizare din statiile de metrou. De asemenea,…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, a precizat ca femeia care a terorizat o alta femeie la metrou Unirii 1 a fost prinsa la ora 10.55, in zona statiei de metrou Pipera, ea fiind depistata in baza descrierii privind vestimentatia. Femeia are 57 de ani si este audiata in prezent…

- Reprezentantii METROREX au explicat, intr-un comunicat de presa, ca reducerea vitezei trenurilor la peron ar insemna o crestere a timpului de asteptare al calatorilor, reactia companiei venind dupa ce Politia Capitalei a cerut incetinirea...

- Potrivit ministrului, in zilele urmatoare va fi prezentata suma necesara pentru achizitia si montarea unor astfel de sisteme, urmand sa se apeleze la fondurile europene nerambursabile."In cursul acestei saptamani - pentru noi saptamana se incheie duminica noaptea - vom prezenta suma de…

- Metrorex nu considera o soluție reducerea vitezei trenurilor la peron, dupa crima oribila comisa miercuri seara la stația Dristor 1, susținand ca o astfel de masura ar produce disconfort calatorilor. Reprezentanții companiei afirma, intr-un comunicat de presa, ca reducerea vitezei trenurilor la peron…

- Gabriela Firea spune ca sustine masura montarii unor panouri de siguranta in statiile de metrou si ca va discuta cu ministrul Transporturilor despre acest lucru. Ea precizeaza ca va transmite Ministerului Transporturilor toate sesizarile in acest sens facute de cetateni la municipalitate,…

- Carmen Dan critica 112, dupa crima de la metrou. Scandal la 112, dupa crima de la metrou. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a recunoscut ca a existat o sincopa la 112, dupa ce tatal supraviețuitoarei de la metrou a facut acuzații grave la adresa operatorului de la serviciul național de…

- N.D. Instituirea celor trei zile de doliu national in memoria Regelui Mihai I a determinat institutiile de cultura sa-si amane sau sa-si reprogrameze unele dintre manifestarile culturale. In aceasta situatie se regaseste si Teatrul „Toma Caragiu“ din Ploiesti, care a anuntat ca un spectacol programat…

- "Le-am amintit celor prezenti ca, in anii Primului Razboi Mondial, Moldova a fost "locul rezistentei pana la capat" a Romaniei neocupate, locuitorii regiunii primind in casele lor un numar de refugiati romani de 3 ori mai mare decat toata populatia regiunii. Regiunea a gasit, insa, puterea de a rezista,…

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei, potrivit economica.net. Potrivit…

- Metrorex și Regia Autonoma de Transport București introduc la vanzare, incepand de duminica, biletul unic, o facilitate pentru care pot opta calatorii ambilor operatori de transport din București. "De mâine (duminica n.r), noile titluri de calatorie pot fi achiziționate…

- Metrorex a lansat in licitatie contractul pentru consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru efectuarea de exproprieri necesare realizarii legaturii retelei de metrou cu Aeroportul Otopeni (Magistrala 6, 1 Mai - Otopeni), in valoare de 2,079 milioane de lei,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, luni, o ședința de Consiliu General de urgența, privind implementarea biletului unic de transport in comun, in București. Ciprian Ciucu, consilier general al Capitalei, a declarat, pe pagina sa de Facebook, ca edilul-șef a convocat sedinta de…

- Tribunalul București a amanat din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpați fostul primar Cristian Popescu-Piedone și patronii clubului. Procesul a fost amânat pentru 15 ianuarie 2018, pentru neîndeplinirea procedurii de citare cu parți civile, același…

- Cheltuielile pentru investiții ale Metrorex prevazute pentru anul in curs scad cu 140 de milioane de lei in proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al companiei, postat pe site-ul Ministerului Transporturilor, fața de varianta publicata la sfarșitul lunii martie 2017. În…

- Trenurile de metrou vor circula, in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie 2017, conform graficelor pentru zilele de weekend și sarbatori legale, dar vor fi introduse trenuri suplimentare in funcție de fluxul de calatori, informeaza marți Metrorex.

- Deputatul USR Catalin Drula a scris pe Facebook ca parlamentarii din Comisia de Transporturi au votat azi ca procurorii sa nu mai aiba dreptul de a folosi girofare in misiune. In schimb, PSD a propus ca parlamentarii sa circule cu girofar, pentru ca „ei se grabesc si sunt in misiune permanent“.

- Concertul L’Aspirații organizat de Mihai Margineanu & Band, programat pentru data de 29 noiembrie 2017, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, se amana. Artistul a anunțat personal pe pagina sa de Facebook motivele pentru care a luat aceasta decizie și-i asigura pe spectatori ca show-ul va fi…

- Dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta a primit cel de al 12 lea termen. Judecatorul Alexandru Ciprian Ghita, din Curtea de Apel Bucuresti, investit cu solutionarea cauzei, a stabilit ca procesul sa fie reluat pe data de 14 decembrie. Lista inculpatilor este deschisa…

- Lista operatorilor economici propusi a face parte din portofoliul FSIDI contine 89 de nume. Conform expunerii de motive, ei au fost alesi in functie de urmatoarele criterii: neclasificarea in sectorul administratiei publice, conform European System of Accounts 2010; companii profitabile cu capitaluri…

- Artista columbiana Shakira și-a amanat intreg turneul european din 2018, din cauza unei hemoragii la nivelul corzilor vocale, inclusiv toate concertele programate pentru saptamanile viitoare, relateaza marți EFE. Vedeta avea deja suspendate cinci concerte — dintre care unul marți seara…

- PNL va începe demersurile pentru depunerea unei moțiuni de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE condus de Mihai Tudose. Ar fi a doua motiune de cenzura initiata de PNL împotriva unui guvern PSD, dupa motiunea din primavara, împotriva Guvernului Grindeanu, si prima…

- Beneficiari ai programului national de protectie sociala "Bani de liceu" sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie realizat in ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura…

- Petre Apostol Echipa Clubului Sportiv Aurora Baicoi si-a continuat parcursul fara greseala in Campionatul Asociatiei Municipale de Rugby Bucuresti, pastrandu-si prima pozitie in clasamentul categoriei U14 si dupa cel de-al treilea turneu din cadrul competitiei. Evenimentul s-a desfasurat pe Stadionul…

- Probleme la metrou Piața Victoriei, luni dimineața. Mai mulți pasageri au semnalat ca este fum la gura de metrou. Din primele informații, nimeni nu a fost ranit. Fumul ar fi fost provocat din cauza unui scurt circuit la un cablu electric, noteaza Digi24.ro . Vineri dimineața, metroul a circulat intre…

- Interimatul va fi pe o perioada de patru luni. Totodata, Consiliul a aprobat depunerea mandatului pentru Marin Aldea, acesta revenind pe functia de director Strategie Planificare Resurse in cadrul companiei, susține Agerpres."In sedinta din 3 noiembrie 2017, Consiliul de Administratie al…

- Liviu Daniel Dinu, directorul de exploatare al Metrorex, a declarat ca nu a fost deocamdata informat ca a fost demis de ministrul Transporturilor și ca a aflat totul din presa, in timp de Marin Aldea, directorul general. Probleme de dimineața de la metrou au dus la demiterea directorului general al…

- Demis din funcția de director al Metrorex, dupa un incident inregistrat in subteran, Marin Aldea spune ca nu a fost informat oficial despre destituirea sa."Nu vreau sa intru intr-o polemica cu domnul ministru. Dumnealui fixeaza niște termene, unele sunt foarte stranse, noi incercam. Multe…

- In acest moment nu se circula pe tronsonul Izvor-Politehnica-Grozavești. "Ne grabim sa rezolvam problema. A avut loc un incident pe zona Eroilor-Politehnica. Trebuie sa vedem daca mai sunt probleme," a declarat directorul Metrorex, Marian Aldea. -in curs de actualizare- [citest…

- 6 dispozitive automate pentru emiterea și reincarcarea titlurilor de calatorie din oferta transportatorului public, dar și a Metrorex, vor fi instalate pana la finele anului in Piața Romana, Piața Sudului, Piața Unirii (cap linie tramvai 32), Crangași Metrou și strada Sebastian. Potrivit profit.ro,…

- In baza cererii din data de 26.09.2017 si actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii societatii AIR MK Taxi SRL. Societatea are sediul in comuna Mihail Kogalniceanu,…

- Reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au discutat la Bucuresti cu noua echipa a Ministerului Transporturilor despre proiectul „Legatura Retelei de metrou cu Aeroportul Intenational Henri Coanda (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni), pe care agentia il finanteaza cu 330 milioane…

- Politistii de la Rutiera si de la Transporturi au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie din zona aeroportului international Henri Coanda Bucuresti, in urma raziei fiind aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).…

- Tribunalul Constanta a amanat, pentru data de 6 februarie 2018, dosarul in care Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, institutie subordonata Consiliului Judetean Constanta, a solicitat si a obtinut intrarea in insolventa. Noul termen a fost acordat pentru continuarea procedurii. Conform…