Metrou Usor: Primaria Capitalei arunca pe geam banii bucurestenilor, renuntand la o investitie deja inceputa

- Primaria Capitalei va demara de saptamana viitoare, in funcție de condițiile meteo, acțiunile de combatere a țanțarilor, printr-una din comapniile nou inființate in subordinea sa, Compania Municipala Eco Igienizare. Pana acum, Centrul de Protecție a Plantelor a realizat 5 tratamente de prevenire si…

- Dupa dezvaluirile din ”Libertatea” legate de lipsa dezinsecției in București in ultimele patru luni, care a dus la o invazie de țanțari, Primaria Capitalei susține ca au existat totuși cinci tratamente impotriva bolilor și daunatorilor la plante facute de Centrul de Protecție a Plantelor, tratamente…

- Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a declarat joi, la sedinta CGMB, ca sunt intreruperi ale apei calde in toate sectoarele Bucurestiului, pentru ca se lucreaza. "Ceea ce se intampla zilele astea in Bucuresti are doua cauze - una ce nu tine de noi, respectiv nefunctionarea CET-ului…

- Gabriela Firea, proaspat repusa in functia de presedinte PSD Bucuresti, continua sa nu puna in executare o sentinta judecatoareasca definitiva care stipuleaza ca zecile de firme infiintate de ea sunt ilegale. Astfel, Firea vrea sa alimenteze aceste...

- Primaria Capitalei risca sa intre in incapacitate de plata, a declarat, miercuri, deputatul Nicusor Dan, care a precizat ca diferenta intre cheltuielile si veniturile Primariei este de trei miliarde de lei. "Noutatea e că avem execuţia bugetară pe 2018 şi concluzia este că,…

- Primaria Capitalei a publicat lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere acceptati in cadrul Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, iar de vineri incep inscrierile unitatilor comerciale interesate sa participe la acest program.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, se impaca cu Liviu Dragnea pentru ca spune ea ,, pune mai presus interesul bucureștenilor”. Firea a explicat și de ce este nevoie sa se imapace cu Dragnea: Primaria Capitalei este intr-o situația financiara extrem de dificila.

- Începând cu data de 6 aprilie 2019, pe strada Fabrica de Glucoza se va doar într-un singur sens, dinspre Șoseaua Petricani – Nod A3 spre Șoseaua Barbu Vacarescu.