- Un tanar in varsta de 26 de ani, care sustine ca a fost injunghiat de o persoana necunoscuta in apropiere de statia de metrou Politehnica, a fost transportat joi seara la spital, potrivit reprezentantilor SMURD. Politia a demarat o ancheta. "In aceasta seara, in jurul orei 19.00, prin…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue…

- Medicul Mihai Lucan, urmarit penal pentru tentativa de omor. Procurorii DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism) au inceput sambata, 30 decembrie, urmarirea penala in rem pentru tentativa la infracțiunea de omor asupra medicului Mihai Lucan. Colegii sai…

- Procurorii de la Parchetul Militar al Curții Militare de Apel (PMCMA) au preluat, marți, dosarul format la parchetul ierarhic inferior in care se fac cercetari referitoare la accidentul produs de colonelul Silviu Deatcu, șeful SRI Prahova, in urma caruia o femeie a murit. Luni seara Parchetul Militar…

- "Scopul sosirii mele de astazi la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti este acela, pe de o parte, in vederea bune desfasurari a urmaririi penale, iar, pe de alta parte, faptul ca inculpata a afirmat in data de 15 decembrie 2017, momentul in care a fost chemata la Parchet, a afirmat in prezenta,…

- Medicii care l-au tratat pe Alexandru Arsinel au anuntat ca starea actorului este buna si ca maestrul a fost externat. "Suntem impreuna cu maestrul Arsinel, care s-a externat dupa perioada extrem de grea. Prezentarea unei simptomatologii pe care a avut-o maestrul, Spitalul Universitar e pregatit…

- Cazul șocant petrecut la stația de metrou Dristor 1 a ingrozit toata țara! Tatal primei victime a criminale de la metrou a oferit informațiile, cu ore exacte, imediat dupa ce fiica sa a fost agresata și la un pas de moarte.

- Femeia suspectata ca a impins doua tinere in fata unor garnituri de metrou, una dintre acestea decedand, este cercetata pentru omor si tentativa de omor, au anuntat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Ea a fost retinuta si va fi prezentata magistratilor cu propunere de arestare…

- La data de 13.12.2017, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatei S.M. pentru infractiunile de omor calificat si tentativa de omor. Totodata, s a dispus retinerea inculpatei pentru o perioada de 24…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud a remis un comunicat prin care anunța ca procurorii au deschis dosar penal in urma scandalului din Singeorz-Bai. In 8 decembrie, un tanar a atacat doi polițiști, acesta fiind impușcat. Baiatul a murit dupa cateva ore in spital.

- Surse medicale au precizat ca artistul ar fi internat la sectia de cardiologie a Spitalului Universitar Bucuresti, potrivit Mediafax. Seful Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, sâmbata, pentru MEDIAFAX, ca un echipaj l-a dus pe Alexandru Arsinel la Spitalul…

- Alexandru Arșinel a fost operat, in urma cu doar o ora, de urgența, la Spitalul Universitar din Capitala. Conform primelor declarații ale actorului, publicate in exclusivitate de spynews.ro, starea lui este acum buna.

- Adolescentul suspectat ca agresat un cadru didactic de la un liceul din Constanta va fi cercetat sub control judiciar. Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 30 de zile pe numele suspectului. Conform IPJ Constanta, faptele pentru care minorul…

- Jean Todt, fostul șef de la Ferrari, a vorbit in cadrul festivitații de includere a lui Michael Schumacher in „Hall of Fame” al Formulei 1, despre starea de sanatate a fostului pilot. Schumacher a fost reprezentat la marele eveniment desfașurat la Paris de catre Jean Todt, fostul șef de la Ferrari…

- Starea de sanatate a politistului ranit in timpul perchezitiei de la Radauti este in continuare critica, dupa ce marți fost operat de urgenta la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. El este intubat la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Pronosticul ramane in continuare…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, la întâlnirea…

- Alexandru Chipciu are sufletul impartit pe jumatate! Fotbalistul lui AnderlechtA cu un ochi rade si cu altul plange. Sportivul a devenit tatic pentru a treia oara, insa starea de sanatate a tatalui lui nu e deloc una buna.

- Procurorii au dezvaluit primele concluzii in cazul fetitei care a ars de vie in rulota, la Mamaia. Anchetatorii spun ca focul a izbucnit in momentul in care tatal a incercat sa raceasca apa dintr-o oala care se afla pe foc. Din greșeala, in loc sa adauge apa rece a turnat benzina dintr-o sticla din…

- Parchetul General anunta ca a deschis dosar penal in cazul dispozitivului gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, ca dispozitivul va fi expertizat si ca cercetarile sunt coordonate de Sectia de urmarire penala si criminalistica."In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in…

- O persoana a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind suspectata sa ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a i determina sa omoare un barbat in varsta de 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de…

- Medicul a declarat ca, desi starea lui fizica este stabila, soldatul va avea de trecut un alt obstacol, cel psihic, precizand ca barbatul prezinta simptome de depresie și de stres post-traumatic.

- Tribunalul Bucuresti a amanat din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Timp de mai multe ore, judecatorul care se ocupa de acest caz, avocatii victimelor si doi procurori s-au contrat pe indeplinrea unor acte…

- București, 20 nov /Agerpres/ - Tribunalul București a amanat din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpați fostul primar Cristian Popescu-Piedone și patronii clubului. Timp de mai multe ore, judecatorul care se ocupa de acest caz, avocații victimelor și doi procurori s-au contrat…

- In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta, precizeaza Casa Regala intr-un comunicat.

- Un dosar de cercetare penala pentru tentativa de omor a fost deschis ieri, 13 noiembrie 2017, pe numele unei femei de 53 de ani, din Aiud. Aceasta a fost reținuta de procurorii procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, dupa ce și-a injunghiat concubinul, in varsta de 50 de ani. Se pare ca…

- Conform unor surse apropiate Casei Regale din Romania, starea de sanatate a Regelui Mihai s-a ameliorat. Majestatea sa mananca si comunica. Vestea vine dupa ce saptamana aceasta Casa Regala a emis un comunicat cu vesti ingrijoratoare. Regele Mihai I se afla „in stare de suferinta", la resedinta din…

- Dosarul era pe rolul instantelor din 2015, deschis in perioada in care Voiculescu se afla inchis la Penitenciarul Rahova. In momentul eliberarii mogulului, magistratii de la Tribunalul Bucuresti (17 octombrie 2016) si Curtea de Apel Bucuresti (5 mai 2017) respinsesera deja cererea de revizuire ca…

- Procurorii s-au pronunțat pentru respingerea "in bloc" a propunerilor legislative ale Camerei Deputaților de modificare a legilor Justiției, a anunțat, miercuri, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). "Ca urmare a solicitarilor transmise de Consiliul…

- Grupul infracțional organizat care a comis fraudele de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB) s-a constituit inca din anul 2014, potrivit referatului prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva pentru 16 persoane. Situația privind activitațile…

- Miercuri este si onomastica Majestatii Sale, iar in tara, oamenii se roaga pentru suveran. Fiica cea mare a Majestatii Sale, principesa Margareta, este in Elvetia alaturi de tatal sau. Dupa discutiile cu medicii elvetieni, va fi anuntat cel mai probabil tratamentul si eventual noul diagnostic, in…

- Saisprezece persoane - un medic, un avocat si reprezentanti ai unor firme de servicii medicale la domiciliu - au fost retinute, luni, de procurorii DNA in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), in care au fost arestati…

- Au fost emotii mari pentru Betty Salam cand logodnicul acesteia a ajuns pe masa de operatie. Catalin Visanescu, viitorul ginerele al lui Florin Salam, a fost supus unei interventii chirughicale, acesta avand de ceva timp probleme de sanatate, despre care a ales, insa, sa nu vorbeasca.

- Procurorii DNA au facut, pna la aceasta ora, cel puțin 10 rețineri in dosarul privind decontari ilegale de la CASMB, au anuntat surse judiciare.Potrivit surselor citate, ar fi vorba de 19 persoane care se prezinta, azi, in fata anchetatorilor, așa ca numarul reținerilor ar putea crește.…

- Politistii din judetul Dambovita au anuntat ca au reusit sa identifice un posibil suspect in cazul dublei crime petrecute joi, 26 octombrie, pe un camp de la marginea orasului Targoviste. In momentul de fata, banuitul se afla la audieri in sediul IPJ Dambovita, iar ancheta este coordonata de un procuror…

- Clientul, un tanar de 22 de ani din Gorj, s-a urcat in mașina din zona centrala și a cerut sa fie dus pana in zona Prințul Turcesc. Doar ca, pe strada Andrei Șaguna, clientul a cerut șoferului sa traga pe dreapta. A scos un cuțit și l-a injunghiat pe taxiemtrist in gat și in spate, potrivit pressalert.ro.…

- Procurorii DIICOT ar fi efectuat ieri dimineata mai multe perchezitii la persoane suspectate de contrabanda cu tigari in Bucuresti si in cinci judete. Potrivit anchetatorilor, citati de Stirileprotv.ro, cunoscutul luptator, Tolea Ciumac, impreuna cu mai multe persoane, este banuit de contrabanda cu…

- Barbatul avea aproximativ 31 de ani si a fost gasit decedat in parcul de distractii din sectorul 4 al Capitalei. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri – compartimentul Morți Suspecte și Parchetul de pe langa Tribunalul București, in vederea stabilirii cauzelor și condițiilor in care s-a…

- Ancheta la Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomița dupa ce un barbat din Amara a reclamat faptul ca a gasit in vie un cadavru in descompunere. Omul crede ca este vorba despre soția sa, disparuta de acasa din vara. Procurorii au deschis un dosar penal privind moartea in condiții suspecte. Cercetarile…

- Procurorii criminalisti au retinut un suspect in cazul persoanei omorate in bataie in seara zilei de sambata, 21 octombrie, in municipiul Constanta. Magistratii Tribunalului Constanta au decis sa-l aresteze preventiv pentru 30 de zile.

- Vineri a avut loc, la Tribunalul Bucuresti, ultimul termen al procesului in care DNA-ul il acuza pe Vasile Blaga de trafic de influenta, in dosarul privind finantarea campaniei PDL-ului. In prima faza, au fost audiati, ca martori, doi fosti pedelisti – fostul premier Boc si fostul ministru Videanu.…

- NECAZ… Procurorii ieseni care au venit la Husi val-vartej, ca sa ii bage in arest preventiv pe principalii suspecti de contrabanda dintr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi, nu au reusit sa isi duca planul la bun sfarsit. Instanta Judecatoriei Husi a considerat ca arestul…

- O femeie de aproximativ 50 de ani a fost ucisa intr un apartament din Cartierul Titan, in Sectorul 3 al Capitalei. Victima avea mai multe lovituri pe corp.Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s…

- Cadavrul unei femei, prezentand urme de violenta, a fost gasit intr-o locuinta situata in sectorul 3 al Capitalei. Politistii de la Omoruri au deschis o ancheta. In jurul orei 17.00, prin sistem 112 a fost sesizat faptul ca o femeie a fost gasita decedata, in locuinta sa, situata in sectorul 3. Persoana…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, luni, sa nu-i ridice interdictiile impuse de controlul judiciar medicului Gheorghe Burnei. Decizia este definitiva. Astfel, acesta ramane cu interdictia de a profesa in spitalele de stat. Tribunalul Municipiului Bucuresti (TMB) decisese, in 29 septembrie, sa-i…